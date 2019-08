"A tyle było krzyku, kiedy mówiłem o współczesnych bolszewikach"

Video: tvn24

Sędzia Gąciarek o zorganizowanym hejcie wobec sędziów: na to...

20.08 | Według ustaleń Onetu kobieta o imieniu Emilia z wiceministrem sprawiedliwości Łukaszem Piebiakiem mieli wspólnie przygotowywać atak medialny w telewizji państwowej na sędziego Piotra Gąciarka z warszawskiego oddziału "Iustitii". sędzia Piotr Gąciarek. W TVN24 sędzia podkreślił, że w sprawie "nie chodzi o indywidualne osoby" chociaż, jak dodał, "dotyka to nas sędziów". - Chodzi o to, że nie może być tak, że (…) jeżeli sędziowie twardo zabierają głos w obronie (wymiaru sprawiedliwości - red.) -przecież to nie jest polityka, tylko bronimy konstytucji, niezależności sądów, wskazujemy na błędne działania władzy w tym obszarze - to w taki sposób się szkaluje ludzi. Na to zgody być nie może - podkreślił sędzia Gąciarek.

