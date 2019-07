Czy wszyscy chętni dostaną się do liceów? Wiceminister: nigdy nie było gwarancji

Foto: tvn24 Video: Adrianna Otręba / Fakty po południu

Problemy z podwójnym rocznikiem. Kurator: wypadliście z...

Wypadliście z systemu, bo źle wybraliście - to zdanie, które od kuratora oświaty słyszą uczniowie, którzy póki co nie dostali się do żadnej ze szkół. W całym kraju są takich tysiące. Na system trzeba było mieć strategię, ale wymyślić ją mieli, jak się okazuje, sami nastolatkowie. Rząd umywa ręce od problemów. Była minister ma nowe obowiązki w Brukseli, a nowy minister pytania do rządu przekierowuje do samorządu.

