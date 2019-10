Tak podróżuje prezydent Słowacji Zuzana Czaputova

Czaputova: ważne jest by sądownictwo dyscyplinarne funkcjonowało jako dobre lustro

Video: tvn24

15.07 | Pierwsza wizyta Zuzanny Czaputovej w Polsce. Nowa prezydent Słowacji w Warszawie rozmawiała z Andrzejem Dudą. W trakcie konferencji Czaputova mówiła, między innymi o kwestii praworządności w Unii Europejskiej. - Będę się jeszcze interesowała sądownictwem dyscyplinarnym, dlatego że jeżeli to ma być gwarancją skompensowania silnej niezależności, to ważne jest by sądownictwo dyscyplinarne funkcjonowało jako dobre lustro. - powiedziała podczas konferencji z Andrzejem Dudą.

