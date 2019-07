Prezydent Słowacji apeluje do Polski, Czech i Węgier o ochronę praworządności

Prezydent Słowacji zwróciła się z apelem do krajów Grupy Wyszehradzkiej

Nowa prezydent Słowacji Zuzana Czaputova zaapelowała w czwartek w Budapeszcie do krajów Grupy Wyszehradzkiej o ochronę praworządności, by nie były one postrzegane jako państwa "osłabiające Unię Europejską".