Żuraw spadł na ulicę w centrum miasta. Cztery osoby nie żyją

Video: APTN

Żuraw runął na ulicę w centrum Seattle

28.04| Wypadek żurawia w Seattle. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu w centrum miasta. Zginęło dwóch operatorów dźwigu i dwóch kierowców. Wśród rannych jest 25-letnia kobieta, 28-letni mężczyzna i ich dziecko, którzy trafili do szpitala. Jednej osobie udzielono pomocy na miejscu. Na razie nie wiadomo, dlaczego żuraw budowlany wywrócił się. Okoliczności zdarzenia bada policja. Według świadków, do wypadku mógł się przyczynić silny wiatr.

