Zbombardowali pożar. Eksperyment szwedzkiego lotnictwa

Myśliwiec Gripen zrzucił precyzyjnie naprowadzaną bombę na ognisko pożaru na terenie poligonu Alvdalen. Z obawy przed niewybuchami nie mogli tam dostać się strażacy. Postanowiono więc przeprowadzić eksperymentalne bombardowanie pożaru.

Nalot na ogień wykonał myśliwiec JAS-39 z 17. skrzydła myśliwskiego przy pomocy jednej 250-kilogramowej bomby naprowadzanej GBU-49 Paveway. Ładunek spadł tam gdzie miał spaść i eksplodował obok płomieni.

Zduszanie ognia wybuchem

Wieś ewakuowana, Polacy na linii obrony. "Sytuacja się pogorszyła" Sytuacja się... czytaj dalej » - To próba pozbawienia ognia tlenu przy pomocy wybuchu - powiedział Johan Szymański, dowódca lokalnych strażaków. Eksplozja może kompletnie "zdusić" ogień. Podobna metoda jest stosowana choćby podczas gaszenia pożarów szybów naftowych, choć nikt nie stosuje do tego myśliwców i bomb.



W tym wypadku problemem był fakt, że ogień szaleje na terenie poligonu, na którym mogą się znajdować liczne niewybuchy. Wysoka temperatura może powodować eksplozje zalegających w ziemi resztek, stanowiąc poważne zagrożenie dla strażaków. Strażakom zakazano się zbliżać do poligonu już 18 lipca. Ogień na jego terenie próbowano gasić przy pomocy śmigłowców i samolotów, ale bez większego powodzenia.



Z tego powodu zdecydowano się na eksperyment z bombą. Według wstępnych ocen spełniła ona swoje zadanie. Nie ma jednak informacji o tym, czy będą kolejne naloty. Szwedzkie wojsko przypomniało w swojej informacji prasowej na temat wydarzenia, że w przeszłości w podobnych sytuacjach używało już artylerii.

Nie padły jednak żadne deklaracje dotyczące ewentualnego gaszenia w ten sposób pożarów lasów obecnie szalejących w Szwecji. Są najgorsze od wielu lat ze względu na bardzo długą suszę, a w najbliższym czasie Szwedzi nie mogą liczyć na znaczącą zmianę pogody. Pożary miały już objąć ponad 30 tysięcy hektarów lasów w całym kraju.

Na pomoc Szwedom przybyli strażacy z szeregu sąsiednich krajów, w tym największy kontyngent z Polski.

Źródło: PAP Pożary lasów w Szwecji