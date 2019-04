Zredagowana wersja raportu Muellera będzie publiczna w czwartek

Video: Katarzyna Sławińska / Fakty TVN

Raport Muellera i triumf Trumpa. Nie ma dowodów na zmowę...

Nie było zmowy z Rosjanami - to najważniejsze ustalenie raportu Muellera. Nie będzie też kolejnych aktów oskarżenia. Donald Trump powiedział, że to całkowite i pełne oczyszczenie go z zarzutu. Dokument nie został opublikowany, ale poznał go i streścił prokurator generalny William Barr. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

