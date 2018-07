Gwiazda Trumpa zniszczona. "Nie popieram przemocy, ale rozumiem złość"

Gwiazda Trumpa w Hollywood zniszczona kilofem. Wandalizmu nikt nie popiera, ale złośliwi mówią, że to skutek polityki amerykańskiego prezydenta. Ostatnie wydarzenia prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi nie sprzyjają. Materiał magazynu "Polska i świat".

W środę gwiazda Donalda Trumpa w Alei Gwiazd w Los Angeles została zniszczona przez wandala kilofem. W czwartek zdjęcia z rozbitą gwiazdą robili sobie przechodnie.

- To się musiało tak skończyć. Nie popieram przemocy, ale rozumiem złość - powiedziała jedna z Amerykanek.

Irański generał do Trumpa: Jesteśmy gotowi. Jeżeli zaczniesz wojnę, my ją skończymy Generał Kasem... czytaj dalej » Złość - jak twierdzą Amerykanie - to efekt polityki prowadzonej przez prezydenta Donalda Trumpa.

Kłopoty prezydenta

Na Trumpa spadła fala krytyki po tym, jak na szczycie w Helsinkach z prezydentem Rosji Władimirem Putinem stwierdził, że wierzy mu, iż Moskwa nie ingerowała w wybory prezydenckie w USA w 2016 roku. Potem emocje wzbudziła informacja, że Putin będzie gościem Białego Domu jesienią. W środę z kolei poinformowano, że do wizyty rosyjskiego przywódcy dojdzie najwcześniej w przyszłym roku.

- Nie wydaje mi się to właściwe, żeby zapraszać Putina do Białego Domu, zanim ten nie zrozumie, że rosyjski atak na demokratyczne wybory w Stanach Zjednoczonych jest nie do zaakceptowania - oświadczył Chris Coons, senator Partii Demokratycznej z Delaware.

Eksperci sądzą, że Trump - by odwrócić uwagę od sprawy stosunków z Rosją - zaczął ostro krytykować Iran. Może to być - jak oceniają - wstęp do negocjacji. Podobną strategię prezydent USA zastosował przecież wobec Korei Północnej.

W środę jednak sekretarz stanu w czasie przesłuchania na senackiej komisji przyznał, że Pjonagjang nadal produkuje materiały rozszczepialne do bomb nuklearnych, pomimo swojej obietnicy denuklearyzacji. - Tak, zgadza się (...). Tak, nadal produkują materiały rozszczepialne - oświadczył.

Dla Trumpa to kolejna porażka, dla jego przeciwników dowód na to, że gwiazda prezydenta blednie.