Komisja Europejska chce od USA wzajemności wizowej. Między innymi wobec Polaków

Komisja Europejska chce zniesienia wiz do USA dla pięciu krajów Unii Europejskiej, wobec których ciągle one obowiązują: Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Polski i Rumunii. W środę KE zapowiedziała dalsze wysiłki dyplomatyczne, by osiągnąć ten cel.

Stany Zjednoczone pozostają jedynym krajem, który nie stosuje wzajemności wizowej wobec wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Przedostatnia była Kanada, ale sytuacja zmieniła się rok temu, 1 grudnia 2017 r., kiedy kraj ten zniósł obowiązek wizowy dla obywateli Rumunii i Bułgarii.

"Wzajemność wizowa jest naszym priorytetem"

W środę Komisja przedstawiła postępy dokonane w ciągu ostatniego roku na drodze do osiągnięcia wzajemności wizowej ze Stanami Zjednoczonymi.

Zapowiedziała, że - w koordynacji z pięcioma państwami członkowskimi, których obywatele nadal potrzebują wizy, aby podróżować do USA (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Polska i Rumunia) - będzie nadal angażować się w dialog w tej sprawie z Waszyngtonem.

- Osiągnięcie wzajemności wizowej dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej jest naszym głównym priorytetem. Ostatnie doświadczenia pokazują, że dalsze zaangażowanie dyplomatyczne przynosi pozytywne rezultaty, dlatego będziemy trzymać się tego podejścia również w przypadku Stanów Zjednoczonych. Ruch bezwizowy leży w interesie krajów po obu stronach Atlantyku i oczekujemy konkretnych działań wszystkich stron, aby przyspieszyć osiągnięcie tego celu - powiedział w środę komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Awramopulos.

Komisarz wskazał, że obywatele ponad 60 krajów świata mogą podróżować do Unii Europejskiej bez wiz i obywatele Unii Europejskiej powinni mieć możliwość podróżowania do wszystkich tych państw bez konieczności posiadania wizy.

- Wzajemność jest kluczową zasadą w naszej polityce wizowej. Jestem przekonany, że w końcu obywatele Rumunii, Bułgarii, Polski, Cypru i Chorwacji również będą mogli podróżować do USA bez wizy - podkreślił Awramopulos.

Kontakty nasiliły się

W ciągu ostatnich 12 miesięcy kontakty ze Stanami Zjednoczonymi na poziomie politycznym i technicznym w tej sprawie nasiliły się. Komisja wzywa Stany Zjednoczone do dalszej współpracy w tej kwestii z pięcioma krajami Unii Europejskiej.

Okazją będzie spotkanie urzędników wysokiego szczebla w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz spotkanie ministerialne w tych sprawach, zaplanowane na pierwszą połowę 2019 r.

Komisja zapowiada, że będzie kontynuować ścisłą współpracę z Parlamentem Europejskim i Radą Europejską w celu osiągnięcia pełnej wzajemności wizowej oraz że we wrześniu 2019 roku przedstawi sprawozdanie z rozwoju sytuacji.