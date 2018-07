Znalazł szczeniaka przywiązanego do torów. "Chcę zrobić to samo jego właścicielowi"





Mieszkaniec miejscowości Grants Pass w amerykańskim stanie Oregon Jared Twedell przejeżdżając przez tory kolejowe samochodem zauważył przywiązanego sznurkiem do szyn psa. "Ledwo się ruszał. Z początku myślałem, że to potrącona sarna" - opisywał mężczyzna.

Mężczyzna zauważył psa na przejeździe kolejowym w Oregonie, w Stanach Zjednoczonych.

- Wyszedłem z samochodu i zacząłem gwizdać, wtedy przed moimi oczami pojawiły się małe uszy i już wiedziałem, że to nie sarna, a szczeniak - powiedział portalowi "The Dodo" Jared Twedell, pracownik biura szeryfa w Grants Pass.

"Wpadłem w panikę"

Pies był przywiązany do torów sznurem. Spanikowany mężczyzna bał się, że nie uda mu się go uwolnić, zanim przyjedzie kolejny pociąg.

- Wpadłem w panikę. Nie wiedziałem czy jest agresywny, czy mogę do niego podejść - przyznał Twedell.

- Zawołałem "cześć mały!", a on zaczął merdać ogonem. Wtedy wiedziałem, że muszę mu natychmiast pomóc - relacjonował mężczyzna.



Opublikowany przez Jared Twedell Niedziela, 8 lipca 2018

"Ktoś skazał go na pewną śmierć"

Mężczyzna odwiązał linę i zabrał wystraszonego psa do samochodu. Szczeniak był wykończony upałem.

- Nie mogę uwierzyć, że ktoś zrobił to intencjonalnie i przywiązał go do torów sznurem, skazał na pewną śmierć. Chcę zrobić to samo jego właścicielowi - powiedział rozemocjonowany Twedell.

Can you see him? I was another 30ft back and just caught a little movement as I crossed over the tracks. 100% luck. This little guy had someone watching over him today. Opublikowany przez Jared Twedell Niedziela, 8 lipca 2018

"Stracę dziś całą wiarę w ludzi"

Po powrocie do domu mężczyzna wykąpał psa i umieścił w mediach społecznościowych jego zdjęcie.

"Stracę dziś całą wiarę w ludzi. Znalazłem tego biedaka przywiązanego do torów. Szukam jego właściciela" - napisał Jared.

Opublikowany przez Jared Twedell Niedziela, 8 lipca 2018

Półroczny kundelek

Samson to półroczny kundelek. - Na pewno wyrośnie na dużego i silnego psa. Przetrwał już tak wiele. Nawet gdyby tamtego dnia nie przejechał go pociąg, mógłby nie przeżyć upału. Cieszę się, że byłem we właściwym miejscu o właściwej porze - przyznał Jared.

Mężczyzna tymczasowo przygarnął szczeniaka i z początku planował nazwać go Pociąg, lecz reszta rodziny wolała nadać mu imię Samson.

Po tym, jak zdjęcie psa zobaczyło wielu użytkowników mediów społecznościowych, Samson znalazł nowy dom w stanie New Jersey.

Opublikowany przez Jared Twedell Niedziela, 8 lipca 2018