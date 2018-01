O śmierci artystki poinformowała jej agentka, Genevieve Salama, która powiedziała, że Gall zmagała się z chorobą od dwóch lat.

Urodzona 9 października 1947 roku w Paryżu Gall (w rzeczywistości Isabelle Gall) wydała pierwszą płytę w wieku 15 lat. Jako młoda reprezentantka Luksemburga zwyciężyła w konkursie Eurowizji w 1965 roku z piosenką "Poupee de cire, poupee de son" napisaną przez francuskiego twórcę wielu przebojów Serge'a Gainsbourga. Oprócz tej piosenki wśród jej najbardziej znanych utworów były "Il jouait du piano debout", "Resiste" czy "Ella, elle l'a". Źródło: EPA/STR France wygrała Eurowizję w 1965 roku

W reakcji na wiadomość o odejściu piosenkarki francuski prezydent Emmanuel Macron napisał na Twitterze, że Gall "przemierzyła czas dzięki swojej szczerości i szczodrości", pozostawiając "piosenki znane wszystkim Francuzom".

Z kolei minister kultury Francoise Nyssen nazwała artystkę "ponadczasową ikoną francuskiej piosenki". "Stawiała czoło osobistym dramatom, oddając wszystko za muzykę" - dodała.

Agencja AFP podkreśla, że artystka doznała w życiu wielu osobistych dramatów. W 1992 roku w wieku 44 lat nagle - na zawał serca - zmarł jej mąż Michel Berger. Rok później dowiedziała się, że sama choruje na raka piersi. W 1997 roku na mukowiscydozę zmarło przedwcześnie jedno z jej dwojga dzieci. Od tego czasu artystka przestała czynnie udzielać się w życiu publicznym.

Bergera spotkała w 1973 roku i przez 20 lat była nie tylko jego partnerką, lecz także i muzą. Wspólnie stworzyli wiele przebojów (między innymi "Ella, ella l'a").

France Gall a traversé le temps grâce à sa sincérité et sa générosité. Elle laisse des chansons connues de tous les Français et l\\\\\\\\\\\\\\\\\\'exemple d\\\\\\\\\\\\\\\\\\'une vie tournée vers les autres, ceux qu\\\\\\\\\\\\\\\\\\'elle aimait et ceux qu\\\\\\\\\\\\\\\\\\'elle aidait.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 7, 2018