Video: TVN24 BiS

Dziwny obiekt z kosmosu

04.12 | Wygląda na to, że to pierwszy tego typu obiekt, który zaobserwowano w naszej galaktyce pochodzący z innego układu planetarnego. Oumuamua, bo tak go nazwano, przypomina ogromne, skaliste cygaro i porusza się po hiperbolicznej orbicie. Dziwny obiekt odkrył na niebie 19 października bieżącego roku Rob Weryk z Instytutu Astronomii Uniwersytetu Hawajów. O szczegółach w TVN24 BiS mówi Jan Niedziałek

