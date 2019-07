Żona emira Dubaju uciekła? "Nie obchodzi mnie, czy jesteś żywa, czy martwa"





"Nie obchodzi mnie, czy jesteś żywa, czy martwa" - te słowa dubajskiego premiera Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Mohammeda Ibn Raszida mają być dowodem, że jego małżonce, Hadżi bint al-Husajn udało się uciec. Wcześniej próbowało tego wiele innych kobiet z dworu, bo jak przekonywała jedna z nich, "jeśli jesteś kobietą, twoje życie nic tu nie znaczy". Materiał magazynu "Polska i Świat".

W historii Hadżi bint al-Husajn, żony Mohammeda Ibn Raszida, premiera emiratu Dubaju w Zjednoczonych Emiratów Arabskich, pojawia się wiele spekulacji i domysłów.

"Nie obchodzi mnie, czy jesteś żywa, czy martwa"

"Kobieta może spojrzeć na mężczyznę tylko raz. Potem głowa pochylona" Najprawdopodobniej udało się jej uciec do Europy. Jeżeli to prawda, byłaby to pierwsza udana ucieczka kobiety z dworu Ibn Raszida. Jedna z czterech żon była wcześniej wyjątkowo aktywna w mediach społecznościowych. Od lutego milczy. Na jej temat nie pojawiają się żadne informacje w arabskich mediach.

Do ucieczki mogło dojść już kilka albo kilkanaście tygodni temu, ale dopiero teraz premier Ibn Raszid napisał o tym w internecie. Napisał wierszem: "Zdrajczyni, zdradziłaś najcenniejsze zaufanie, a twoja gra została ujawniona. Nie ma już miejsca dla ciebie przy mnie. Nie obchodzi mnie, czy jesteś żywa, czy martwa".

– W żadnej emirackiej gazecie się o tym się nie przeczyta – mówi Anna Dudzińska, która od czterech lat mieszka w Dubaju. - Natomiast wszyscy (o tym - red.) mówią, ale bardzo ściszonym głosem. Nawet, gdy zaczęłam rozmawiać o tym ze swoją saudyjską koleżanką, to ona odłożyła daleko telefon – dodaje dziennikarka.

Plotki mówią o tym, że w ucieczce kobiecie mógł pomóc niemiecki dyplomata. Żona emira zabrała ze sobą podobno dwójkę dzieci i kilkadziesiąt milionów dolarów.

Doktor Magdalena el Ghamari z Colegium Civitas w taki scenariusz wątpi. Przekonuje, że kulisy ucieczki mogły być dużo mniej spektakularne, bo żona dubajskiego emira "wyjeżdża za granicę i prawdopodobnie lata prywatnym samolotem". - Jeździ na różne spotkania także z żonami dyplomatów. Tych okazji jest bardzo dużo – stwierdziła.

"Jeśli jesteś kobietą, twoje życie nic tutaj nie znaczy"

To nie pierwsza próba ucieczki kobiet z Emiratów i nie pierwsza z dworu Ibn Raszida.

W 2000 roku zbiec próbowała księżniczka Szamsa, została jednak znaleziona i skazana na 8 lat więzienia. Później dwukrotnie na wolność próbowała się wyrwać jej siostra Latifa. Za każdym razem bezskutecznie.

- Nie ma tu sprawiedliwości. Jeśli jesteś kobietą, twoje życie nic tutaj nie znaczy – mówiła Latifa na jednym z nagrań sprzed lat.

– Trudno powiedzieć, co tam się dzieje. To, że to jest arabska Zatoka Perska potęguje nasze wrażenie, że tam się działy dantejskie sceny – zwraca uwagę profesor Katarzyna Górak-Sosnowska ze Szkoły Głównej Handlowej.

Mówiąc o kobietach w Zjednoczonych Emiratach z jednej strony widzimy spektakularne kariery i majątki, ale - jak podkreśla dr el Ghamari - "do środka domu nie wejdziemy", więc "nie dowiemy się jak bezpośrednio ona (kobieta - red.) jest tam traktowana".

Wedle obowiązujących przepisów, jeśli kobieta wbrew woli męża podejmie pracę, może być oskarżona przed sądem o "nieposłuszeństwo". Jeśli zgłosi, że padła ofiarą gwałtu, może grozić jej sąd za kontakty seksualne poza małżeństwem.

Hadża bint al-Husajn prawdopodobnie przebywa na terenie Niemiec. Czy to może wpłynąć na dobre dotychczas stosunki między oboma krajami?

Zdaniem profesor Katarzyny Górak-Sosnowskiej związki gospodarcze Niemiec i Zjednoczonych Emiratów Arabskich są zbyt mocne, żeby to miało im zaszkodzić. – Za dużo jest ich po dwóch stronach – mówi i zwraca uwagę, że w Emiratach działa około 600 różnych niemieckich firm.

Zdaniem niektórych komentatorów możliwe, że władze w Emiratach po cichu zgodzą się na pozostanie uciekinierki w Europie, pod warunkiem, że nigdy nie wyjawi ona tajemnic dworu premiera.