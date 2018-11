Czołowe zderzenie autobusów. Wśród kilkudziesięciu ofiar są dzieci

Co najmniej 47 osób zginęło w środę w czołowym zderzeniu dwóch autobusów na drodze łączącej Harare z Rusape we wschodniej części Zimbabwe- podała policja. Niewykluczone, że ofiar jest więcej.

Komisja zbada śmierć sześciu osób w czasie starć w Harare Prezydent... czytaj dalej » - Potwierdzamy, że w kolizji dwóch autobusów na trasie pomiędzy stolicą kraju Harare a miejscowością Mutare zginęło 47 osób - poinformował rzecznik policji Paul Nyathi.

Do wypadku doszło na rogatkach miasta Rusape. Wśród zidentyfikowanych 47 ofiar śmiertelnych dwie to dzieci - podał dziennik "The Herald". Autobusy należały do firm przewozowych Smart Express i Bolt Cutter.

Wypadki drogowe w Zimbabwe są bardzo częste, gdyż szlaki transportowe są w bardzo złym stanie. Droga, na której doszło do kraksy, była ostatnio naprawiana.

W czerwcu w wypadku na drodze na północy kraju prowadzącej do sąsiedniej Zambii zginęły 43 osoby.

Źródło: Google Maps Do zdarzenia doszło w pobliżu stolicy Harare - stolicy Zimbabwe.