Ekstremalne mrozy dają się we znaki Amerykanom. "Nie Syberia, to Chicago dzisiaj"





»

Takiej zimy w USA dawno nie było! Wyjątkowo niskie temperatury dochodzące nawet do -54 stopni, padający śnieg i silny wiatr poważnie utrudniają życie Amerykanom. Jak bardzo, pokazali na swoich zdjęciach i filmach internauci w mediach społecznościowych.

Niespotykanie ostra zima w Ameryce to efekt wiru polarnego, który pojawił się nad środkowo-zachodnimi stanami. To on przyniósł ekstremalnie niskie temperatury. W czwartek odnotowano nowy rekord zimna. Według informacji Narodowej Służby Pogodowej w miejscowości Cotton w stanie Minnesota zanotowano około południa czasu lokalnego -48 st. C. Z kolei w Dakocie Północnej temperatura odczuwalna wyniosła aż -54 st. C.

Ruch pociągów w wielu miejscach został wstrzymany. Aby zapobiec kolejnym awariom torów, które pękają pod wpływem niskich temperatur, rozpala się na nich ogień.

Stan wyjątkowy przez atak zimy w USA

Temperatury mają nadal spadać. W związku z tym w stanach Wisconsin, Michigan i Illinois został ogłoszony stan wyjątkowy. Ze względu na bardzo trudne warunki pogodowe w co najmniej 10 stanach, poczta zawiesiła dostarczanie przesyłek. W USA odwołano tysiące lotów. Zamknięto też setki szkół.



The new Dodge Polar Vortex... pic.twitter.com/4jwUfCMFuH — Gondwana (@Axolotl_2019) 31 stycznia 2019

#PolarVortex2019: Crews set fires to keep train tracks from contracting as Chicago faces record low temperatures pic.twitter.com/VXhrKPnpX2 — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 30 stycznia 2019



Wyświetl ten post na Instagramie. Chicago frozen over in -16F/-27C > > Follow Our Page:- @escapetravelgo Tag your 3 friends. #chicago #newyork #nyc #miami #california #hiphop #usa #losangeles #music #love #rap #fashion #london #la #art #sanfrancisco #florida #travel #atlanta #fitness #model #photography #christmas #dj #canada #instagood #lasvegas #sky #texas #sun Post udostępniony przez EscapeTravel (@escapetravelgo) Sty 31, 2019 o 12:51 PST

Mrozy w USA niebezpieczne dla zdrowia

Tak niskie temperatury stanowią poważne zagrożenie także dla zdrowia i życia mieszkańców USA. Jak donosi BBC - Narodowa Służba Pogodowa zaleciła unikania rozmów i brania głębokich oddechów w trakcie przebywania na zewnątrz. Ostry mróz może bowiem podrażniać płuca, powodować duszności i ataki astmy. Władze apelują więc do mieszkańców, by pozostawali w domach.

Oglądaj Wideo: Joanna Stempień/Fakty o Świecie TVN24 BiS Odczuwalna temperatura nawet minus 57 stopni. Mróz paraliżuje USA

Ofiary mrozu w Ameryce

Szacuje się, że w dużych miastach środkowo-zachodnich Stanów Zjednoczonych bez dachu nad głową może pozostawać nawet 80 tysięcy osób. Pomaga im Armia Zbawienia, wiele miast otworzyło też dodatkowe schroniska dla bezdomnych.

W Chicago anonimowa osoba ochroniła przed silnym mrozem 70 bezdomnych, opłacając im pokoje w hotelu. Wszystko po tym, jak w prowizorycznym obozie doszło do wybuchu gazu, którym bezdomni ogrzewali swoje namioty. Po konfiskacie przez straż pożarną reszty zbiorników z gazem, w trakcie przygotowania ogrzewalni dla bezdomnych, rzeczniczka Armii Zbawienia dostała informację, że ktoś chce zapłacić za pokoje hotelowe do końca tygodnia.

Jak podaje Reuter, od soboty w wyniku ekstremalnych mrozów zmarło już 12 osób.



Pray for the homeless during this time! Give to your local shelters. Most are at full capacity.#PolarVortex#Proverbs 28:27 pic.twitter.com/GzPE16TbJN — OMAROSA (@OMAROSA) 30 stycznia 2019







Wyświetl ten post na Instagramie. Vapor forming above #LakeMichigan during the #polarvortex. A beautiful and powerful sight to see! #chicagoweather #polarvortex2019 #midwestpolarvortex #winterstorm #chiberia #articblast #nbcchicago #wgn #cbschicago Post udostępniony przez ماحا (@maaharita) Sty 30, 2019 o 10:26 PST

Zima oczami internautów

Pogoda w USA stała się popularnym tematem w mediach społecznościowych. Internauci pod hashtagiem #PolarVortex (wir polarny - red.) opublikowali filmy i zdjęcia, na których pokazują niecodzienne oblicze zimy.

"Spłuczka eksplodowała, bo woda w środku zamarzła".



Wyświetl ten post na Instagramie. The polar vortex currently engulfing parts of the U.S. has resulted in dangerously cold weather, the kind of cold where states of emergency get declared, and where toilet bowls freeze over and shatter, if this tweet is to be believed. People on Twitter have been sharing images showing just how insanely cold the country has gotten, and we rounded up some of the best, so tap the link in our bio now for even more visual proof that you should stay inside if you can. via hannahtraining on Twitter Post udostępniony przez New York Magazine (@nymag) Sty 31, 2019 o 7:02 PST



Wyświetl ten post na Instagramie. Yes it is freezing out Gotta love those #seasons I always wanted#polarvortex #winter #nyc #frozen #negativetemps #icicles Post udostępniony przez amber elyse (@amber_elyse) Sty 31, 2019 o 7:41 PST



Wyświetl ten post na Instagramie. Photos captured by an Ohio resident showed a chilling phenomenon happening near #LakeErie. Lamp posts in the area froze over in the frigid temperatures, causing massive icicles to form around the structures. #polarvortex @noah_harrison_ Post udostępniony przez KTVU Channel 2 News (@ktvu2) Sty 31, 2019 o 7:36 PST



Wyświetl ten post na Instagramie. Vapor forming above #LakeMichigan during the #polarvortex. A beautiful and powerful sight to see! #chicagoweather #polarvortex2019 #midwestpolarvortex #winterstorm #chiberia #articblast #nbcchicago #wgn #cbschicago Post udostępniony przez ماحا (@maaharita) Sty 30, 2019 o 10:26 PST



Chilly morning in #Chicago#PolarVortexpic.twitter.com/RZjz0sCFe8 — Mark Powell (@FrGoose13) 30 stycznia 2019



It’s a little cold in #Chiberia@barstoolWSD@barstoolcarl@RedLineRadiopic.twitter.com/jzhVQQnLAz — Terry Greenbeans (@TerryGreenbeans) 30 stycznia 2019







Wyświetl ten post na Instagramie. Bundle up #vizslasofinstagram #vizsla_feature #polarvortex #negative4degrees #twosweaters #wearingmymomsglovesonmypaws Post udostępniony przez Remmi_the_Vizsla (@remmi_the_vizsla) Sty 31, 2019 o 7:41 PST







Not Siberia, its Chicago today..



Friend of mine sent me this from Chicago, in Midwest USA, temperature dropped to -18 f (-25 Centigrade) Windchill -50 f.

Polar Vortex is here..



Watch the video pic.twitter.com/9ftsjt2vxn — Sadiq Khan(@lilsarim) 30 stycznia 2019