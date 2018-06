Zielone światło dla przedłużenia sankcji wobec Rosji





W piątek nad ranem na szczycie w Brukseli przywódcy państw Unii Europejskiej dali zielone światło dla przedłużenia sankcji wobec Rosji za aneksję Krymu i agresję na wschodzie Ukrainy - poinformowało źródło unijne.

Pierwotnie sankcje wprowadzono 31 lipca 2014 roku - na jeden rok. We wrześniu 2014 roku zostały zaostrzone. Dotyczą one sektora finansowego, energetycznego i obronnego oraz produktów podwójnego zastosowania. Następnie były przedłużane.

Obecnie obowiązujące sankcje wygasają z końcem lipca. Formalną decyzję o ich przedłużeniu o kolejne pół roku podejmą przedstawiciele krajów członkowskich w najbliższych dniach.

Zakazy, ograniczony dostęp

Sankcje oznaczają ograniczenie dostępu do unijnych rynków kapitałowych dla pięciu głównych rosyjskich instytucji finansowych z większościowym udziałem skarbu państwa i ich spółek zależnych poza UE. Dotyczą też trzech głównych rosyjskich firm energetycznych oraz trzech firm przemysłu obronnego.

Ponadto w ramach restrykcji obowiązuje zakaz eksportu i importu broni do i z Rosji, zakaz eksportu produktów podwójnego zastosowania do celów militarnych lub dla użytkowników wojskowych w tym kraju. Unia Europejska ogranicza też Rosji dostęp do strategicznie cennych technologii i usług, które można wykorzystać do wydobycia ropy naftowej.

Sprawą sankcji zajmują się zwykle przywódcy na szczycie w połowie roku. Zazwyczaj pojawiają się ze strony niektórych państw, między innymi Włoch, głosy o konieczności zrewidowania decyzji w tej sprawie, ale do tej pory nie było większych problemów z przedłużaniem restrykcji.

UE uzależniła zniesienie sankcji od pełnej realizacji porozumień mińskich w sprawie uregulowania konfliktu na wschodzie Ukrainy. Mimo że termin w tej sprawie wyznaczono na 31 grudnia 2015 roku, do dziś nie zostały one w pełni wdrożone.