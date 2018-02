Bliscy pasażerów zestrzelonego nad wschodnią Ukrainą latem 2014 roku malezyjskiego boeinga wygrali przed sądem w USA sprawę przeciwko Igorowi Striełkowowi, byłemu dowódcy sił separatystów w Donbasie. Zasądzono dla nich łącznie 500 milionów dolarów odszkodowania.

Pozew do sądu w Chicago złożyli rok po tragedii bliscy 18 z 298 ofiar rejsu MH17.



Początkowo domagano się prawie miliardowego odszkodowania zarówno od Striełkowa, jak i od linii lotniczych Malaysia Airlines. Jak zaznaczono w pozwie, linie prowadziły loty w przestrzeni powietrznej nad południowo-wschodnią Ukrainą, uznaną za strefę konfliktu. Według mediów skarżący powoływali się na ustawę amerykańską dotyczącą ochrony przed torturami, która umożliwiła wszczęcie postępowania w USA.

Striełkow dał rozkaz

W lutym 2016 roku powodowie odstąpili od roszczeń wobec linii lotniczych. Striełkow, były minister obrony samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej wspieranej przez Rosję, nie był obecny w sądzie.



W pozwie zaznaczono, że Striełkow, którego prawdziwe nazwisko brzmi Girkin, jest objęty sankcjami USA, UE, Kanady, Szwajcarii i Nowej Zelandii. - Rejs MH17 odbywał się w przestrzeni powietrznej, nad regionem, w którym armia rebeliantów prowadziła działania bojowe i to armia rebeliantów pod dowództwem Striełkowa zestrzeliła samolot - stwierdzono.



Według skarżących to Striełkow dał rozkaz zestrzelenia samolotu. Ich zdaniem po tym, jak doszło do tragedii, Striełkow rozkazał zebrać i zawieźć do sztabu separatystów wszystkie rzeczy osobiste i kosztowności należące do pasażerów zestrzelonego samolotu.

Bliscy ofiar nie liczą na pieniądze

Striełkow zapytany o wyrok w rosyjskiej niezależnej telewizji Dożd oświadczył, że decyzja sądu "ani go grzeje, ani ziębi". - Jeśli kiedyś będę miał zbędne pół miliarda dolarów, nie mam nic przeciwko temu, żeby zapłacić bliskim za zestrzelenie przez nie wiadomo kogo boeinga. Nie będzie mi szkoda pomóc ludziom - powiedział.



Bliscy ofiar twierdzą, że nie liczą na to, iż uda im się uzyskać od Striełkowa jakiekolwiek pieniądze. - Celem (skierowania sprawy do sądu) nigdy nie było zdobycie od Girkina pieniędzy, chodziło o to, by wywalczyć dla bliskich ofiar sprawiedliwość, naświetlić koszmarną tragedię, którą przeżyli - powiedział adwokat Floyd Wisner, reprezentujący rodziny ofiar przed sądem.



Lecący 17 lipca 2014 roku z Amsterdamu do Kuala Lumpur malezyjski boeing 777 został zestrzelony nad wschodnią Ukrainą, na obszarach opanowanych przez prorosyjskich separatystów. 298 osób, które znajdowały się w samolocie, zginęło. Dwie trzecie stanowili obywatele Holandii.

Pocisk Buk pochodził z Rosji

Powołując się na dane wywiadowcze, rządy państw zachodnich i Ukrainy przypisywały odpowiedzialność za tę tragedię działającym w rejonie katastrofy prorosyjskim separatystom, którzy mieli zestrzelić boeinga przeciwlotniczym pociskiem kierowanym. Moskwa odpierała te zarzuty, sugerując, iż samolot trafiła rakieta wystrzelona przez ukraiński myśliwiec.



Pod koniec września 2016 roku międzynarodowa grupa śledczych z Holandii, Australii, Belgii, Malezji i Ukrainy ogłosiła, że pocisk rakietowy Buk, którym zestrzelono samolot, pochodził z Rosji.