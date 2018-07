Setki osób oglądały wyścigi na dachu. Dach nie wytrzymał

Co najmniej 17 osób zostało rannych podczas wyścigów traktorów w Indiach. Pod dużą grupą kibiców zerwał się dach blaszanej wiaty.

Zawody odbywały się w miejscowości Sri Ganganagar w północno-zachodnich Indiach.

Bez ofiar śmiertelnych

Setki fanów rywalizację oglądały z dachu blaszanej wiaty. Konstrukcja w końcu nie wytrzymała obciążenia, a ludzie runęli kilka metrów w dół. Ranni zostali natychmiast przetransportowani do szpitali, gdzie udzielano im pomocy. Dotąd nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych.

Przewodnicząca prowincji Radżastan, w której odbyły się zawody, napisała na Twitterze, że modli się za poszkodowanych i liczy na ich szybki powrót do pełni zdrowia. Dodała, że okręgowa administracja będzie badać sprawę wypadku.



I pray for quick recovery of the injured. I also appeal to everyone not to indulge in rumour mongering. The District administration shall be enquiring into the matter in detail. — Vasundhara Raje (@VasundharaBJP) 29 lipca 2018