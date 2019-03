Połamane żebra, uszkodzone płuca i trauma. Dramatyczny finał koleżeńskiego żartu

Foto: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Video: [2019 Cable News Network All Rights Reserved]

Zepchnęła koleżankę z mostu. Teraz grozi jej kara więzienia

20.03 | Nastolatka ze stanu Waszyngton zepchnęła koleżankę z mostu, do wody z wysokości piątego piętra. Teraz czeka na wyrok sądu, grozi jej kara więzienia. Dziewczyna, która wpadła do wody z 18 metrów przeżyła, ale miała połamane żebra i uszkodzone płuca. Z traumy wychodzi, z pomocą psychologa, do dziś. Całą historię i nagranie z mostu, ku przestrodze, upublicznia telewizja CNN.

