"Bankructwo to plotki". Zełenski rozmawiał i tłumaczył w Brukseli

Dekret Zełeńskiego zaskarżony

Nie dla przyspieszonych wyborów na Ukrainie. Do Sądu Najwyższego trafił wniosek o uznanie dekretu prezydenta Zełenskiego za niezgodny z konstytucją. To była jego pierwsza polityczna decyzja tuż po tym, jak złożył przysięgę. Dlaczego nowy prezydent Ukrainy chce nowego parlamentu i jak obecny parlament próbuje to zablokować?

