Zabiła partnera i ugotowała z niego potrawę. Zdradził ją ludzki ząb w blenderze

Prokuratorzy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich oskarżyli obywatelkę Maroka o to, że zabiła partnera, a z jego szczątków ugotowała tradycyjną arabską potrawę. Posiłek zaserwowała robotnikom z Pakistanu.

Około 30-letnia Marokanka przyznała się do winy - podała państwowa gazeta ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, "The National". Swoje zachowanie określiła "chwilą szaleństwa". Kobieta czeka na zakończenie dochodzenia i proces w szpitalu, gdzie przechodzi badania psychiatryczne.

Z ludzkiego mięsa ugotowała tradycyjne danie

Latami gwałcił ją ojczym, zaszła w ciążę. Grozi jej 20 lat więzienia 17 kwietnia 2017... czytaj dalej » Według miejscowych dziennikarzy, sprawczyni była w związku z ofiarą przez siedem lat. Zabiła mężczyznę, gdy ten wyznał, że zamierza poślubić inną Marokankę.

Policja nie ujawniła, w jaki sposób kobieta popełniła zbrodnię. Podano natomiast do publicznej wiadomości, że jego szczątki ugotowała i użyła do przyrządzenia tradycyjnego dania z ryżem. Ludzkim mięsem poczęstowała robotników z Pakistanu, pracujących w okolicy.

Ludzki ząb w blenderze

Do zabójstwa doszło trzy miesiące temu, ale sprawa wyszła na jaw dopiero teraz. Do mieszkającej w mieście Al-Ajn przy granicy z Omanem kobiety przyszedł brat ofiary, szukając swego krewnego. W blenderze znalazł ludzki ząb. Przekazał go policjantom, a badania DNA potwierdziły, że ząb należał do zaginionego.

Jak informuje policja, Marokanka początkowo utrzymywała, że wygoniła partnera z domu. Dubajski portal Gulf News ustalił, że załamała się i ujawniła prawdę podczas przesłuchania. Potwierdziła, że użyła blendera do zmielenia mięsa na potrawę zwaną kabsa.

Miała również zdradzić, że w zatarciu dowodów zbrodni pomogła jej znajoma.