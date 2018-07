Rodzina królewska pokazała zdjęcia z chrztu księcia Louisa

Tydzień po chrzcie księcia Louisa Pałac Kensington opublikował serię oficjalnych zdjęć z tej uroczystości. Wykonał je fotograf gwiazd Matt Holyoak.

Znamy datę chrztu księcia Louisa. Bukmacherzy przyjmują zakłady na rodziców chrzestnych Pałac Kensington... czytaj dalej » - Każdy był tak zrelaksowany i w tak dobrym nastroju, że to była całkowita przyjemność - powiedział Holyoak, którego słowa cytuje BBC News.

Zdjęcia zostały zrobione w Pokoju Dziennym i w ogrodach Clarence House, oficjalnej siedzibie księcia Karola i księżnej Kamili.

W niedzielę para książęca opublikowała cztery fotografie. W poniedziałek przed południem ukazało się jeszcze jedna, już mniej oficjalna.

Na jednym ze zdjęć widać niemal całą rodzinę. Na pierwszym planie na kanapie siedzą księżna Kate z księciem Louisem na rękach, książę William oraz książęta Charlotte i George. Za nimi stoją brat Williama książę Harry z żoną Meghan Markle, ojciec Williama książę Karol z żoną Kamilą oraz rodzice Kate, jej siostra Pippa z mężem i brat James.

Holyoak powiedział, że udało mu się uchwycić "radość" na zdjęciach. Holyoak fotografował już brytyjską rodzinę królewską. W listopadzie 2017 roku zrobił zdjęcia królowej Elżbiecie II i księciu Filipowi z okazji ich 70. rocznicy ślubu.

Pałac Kensington pokazał zdjęcie z chrztu księcia Louisa Fot. The Duke and Duchess of Cambridge / Getty Images

Pamiątkowe zdjęcie z rodziną Williama Fot. MATT HOLYOAK / CAMERA PRESS / PAP / EPA

Księżna Kate i książę Louis w ogrodach Clarence House Fot. MATT HOLYOAK / CAMERA PRESS / PAP / EPA

Para książęca z dziećmi Fot. The Duke and Duchess of Cambridge / Getty Images

Książę Louis na rękach księżnej Kate Fot. The Duke and Duchess of Cambridge / Getty Images









Chrzest księcia

Książę Louis, najmłodszy syn Williama i Kate, został ochrzczony w poniedziałek 9 lipca na prywatnej uroczystości w Pałacu Świętego Jakuba. Sakramentu udzielił arcybiskup Canterbury Justin Welby, duchowy zwierzchnik Kościoła Anglii i głowa Wspólnoty Anglikańskiej.

Książę przyjął chrzest w Kaplicy Królewskiej londyńskiego pałacu wodą święconą pochodzącą z Jordanu. W uroczystości wzięła udział część rodziny królewskiej i przyjaciele rodziców. Nie uczestniczyli w niej z powodów zdrowotnych królowa Elżbieta II i książę Edynburga Filip.

Chrzciny księcia Louisa bez królowej Królowa Elżbieta... czytaj dalej » Do chrztu dziecko ubrane było w suknię chrzcielną, tzw. honitońską od typu koronki z Honiton. Suknia należy do brytyjskiej rodziny królewskiej od 1841 roku, kiedy do chrztu miała ją na sobie księżniczka Wiktoria, najstarsza córka królowej Wiktorii. Potem ubierano w nią do chrztu kolejne dzieci, w tym królową Elżbietę II, aż do 2004 roku, kiedy oryginał zastąpiła kopia. W niej właśnie chrzest przyjmował książę Louis, a przed nim między innymi jego rodzeństwo.

Piąty do tronu

Urodzony 24 kwietnia Louis jest piąty w linii sukcesji do tronu: po dziadku - księciu Walii Karolu, ojcu - księciu Williamie i po rodzeństwie, księciu George'u i księżniczce Charlotte.



Zgodnie ze zwyczajem dzieci w rodzinach monarszych mają wielu rodziców chrzestnych. Rodzicami chrzestnymi Louisa zostali: przyjaciele Williama i jego brata Harry'ego - Nicholas van Cutsem i Guy Pelly, kolega szkolny Williama - Harry Aubrey-Fletcher, żona przyjaciela księcia z Eton - Laura Meade, koleżanka szkolna księżej Kate - Hannah Carter i kuzynka księżnej - Lucy Middleton.