Miał zawieźć uczniów do szkoły, wylądował w przydomowym basenie

26.06 | Nie dość, że trafnie wytypował rezultat meczu Anglia-Włochy, to jeszcze dostał za to bilety na półfinał Euro w Doniecku. Jakub Kaźmierczak z Torunia wziął udział w spontanicznym konkursie ogłoszonym na Facebooku przez reprezentanta Hiszpanii - Gerarda Pique i okazał się tym jednym szczęśliwcem spośród blisko 15 tys. osób obstawiających wynik niedzielnego spotkania.

25.06 | W dwa tygodnie fachowcy zamierzają zrobić porządek na Bałtyckim Terminalu Kontenerowym w Gdyni, gdzie po majowym wypadku zalega stal zniszczonej suwnicy. Najbardziej widowiskowa cześć operacji - odciążenie żurawiami części konstrukcji, by dobrać się do zniszczonej suwnicy nr 5 - miała rozpocząć się w poniedziałek. Okazało się jednak, ze wiatr jest zbyt silny początek prac.

21.06 | "W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie" wymówić obcokrajowcom trudno. Na szczęście dla zagranicznych kibiców nie muszą posługiwać się takimi zwrotami, a tymi znacznie prostszymi, jak na przykład "jenkuję", czy "dła dosie piła prosie". Jak się okazuje, absolutnie niezbędne do życia kibica zwroty w języku polskim zbyt trudne do opanowania nie są.

21.06 | Wprawdzie nie jest pewien, czy to właśnie w tej koszuce strzelił Rosjanom gola, ale wyraził nadzieję, że jego ubranie będzie co najmniej tak samo popularne, jak koszulka jego kolegi - Roberta Lewandowskiego. Jakub Błaszczykowski poszedł śladem innego reprezentanta Polski na Euro i przekazał jedną z dwóch swoich meczowych koszulek fundacji TVN "Nie jesteś sam".

21.06 | - Jeśli chodzi o rozmowę z prokuraturą, to jestem w trakcie umawiania się - powiedział w czwartek na konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński. Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi przyjaciela gen. Petelickiego Wojciecha Brochwicza, który w "Kropce nad i" w TVN24 pytał, dlaczego szef PiS ze swoją wiedzą nie poszedł do prokuratury.

20.06. | Język polski nie należy do najłatwiejszych. Tym bardziej trzeba docenić kibiców z Irlandii i Hiszpanii, którzy w czasie wizyty w Polsce znaleźli chwilę, by nauczyć się kilku podstawowych zwrotów.

19.06 | - Nie widzę podstaw, by podawać się do dymisji - odpowiedział Grzegorz Lato na pytanie, czy tak uczyni po tym, jak Polacy nie wyszli z grupy. - Musi to być decyzja szybka, ale bardzo rozsądna. Na pewno poradzimy się paru trenerów krajowych - tak z kolei prezes PZPN mówił na konferencji prasowej o zmienniku Franciszka Smudy.

18.06 | - Pierwszy raz słyszę o jakiejś deklaracji. Jutro będzie konferencja prasowa i będę miał do Państwa prośbę, żebyście mi nie wciskali tego, co nie powiedziałem - stwierdził w poniedziałek prezes PZPN Grzegorz Lato, pytany o listopadową wypowiedź dla prasy, gdy miał zasugerować, że jeśli nie będzie wyników na Euro, to odejdzie.

18.06 | Ja myślałem tylko o Euro. Mniejsza z mistrzostwami (świata), dla mnie Euro było najważniejsze - mówił w poniedziałek Marcin Wasilewski rozdający kibicom autografy przed hotelem Hyatt. Tak on jak i Robert Lewandowski powtarzali, że są tu dla kibiców, bo ich wsparcie było na Euro nieprawdopodobne. - Szkoda, że my nie sprostaliśmy. - podsumował "Wasyl".

18.06 | Polska reprezentacja to zespół gotowy do walki w eliminacjach do mundialu w Brazylii - uważa Franciszek Smuda, pytany o stan drużyny, która odpadła z Euro 2012. Nie chciał powiedzieć, czy nadal będzie trenował kadrę. Jego zdaniem, Mistrzostwa Europy wygrają Niemcy.

Polacy mają "Koko Euro Spoko", a o czym mówią oficjalne piosenki innych reprezentacji? Irlandczycy przerobili swój wielki przebój "Rocky Road to Dublin" i śpiewają o "wyboistej drodze do Polski", Anglicy zapewniają, że wygrają, a Hiszpanie - że zanim umrą, pokażą twarz wojowników.

Po raz pierwszy wysłano w powietrze wszystkie prototypowe europejskie ciężkie transportowce A400 "Grizzly". Pięć maszyn służących Airbusowi do testów wyruszyło w pokazowy lot z lotniska w Tuluzie i wzięły udział w "sesji zdjęciowej". Pierwsze seryjne maszyny mają trafić do odbiorców w 2013 roku, trzy lata później niż zakładano.

Pomorska policja zapewnia, że do tej pory nie doszło do większych incydentów z związku Euro w Gdańsku. Drobne kradzieże, nietrzeźwi i... poczucie humoru części włoskich kibiców to jedyne bolączki mundurowych.

21.08 | W sobotę przed godziną 23 w Stargardzie (woj. zachodniopomorskie) kierowca srebrnego BMW kombi jechał rondem na placu Wolności. Próbował driftu – kontrolowanego poślizgu samochodem. Nagle stracił panowanie nad autem, uderzył w krawężnik, który wybił go w górę, a potem wpadł w barierki, za którymi stał tłum gapiów. W wypadku poszkodowanych zostało sześć osób. 18-latek był trzeźwy. Usłyszał zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, grozi mu do ośmiu lat więzienia.

31.08 | Po raz pierwszy od przejęcia okrętu od US Navy w 2000 roku, załoga fregaty ORP Gen. Kazimierz Pułaski wystrzeliła z okrętu rakiety średniego zasięgu Standard SM-1. To najlepsze pociski przeciwlotnicze w całym polskim wojsku. Marynarze strzelali do imitatorów celów powietrznych na brytyjskim poligonie Deep Sea Range w pobliżu Hebrydów Zewnętrznych.

17.09 | Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką zostali we wtorek przyjęci w Białym Domu przez Donalda Trumpa i jego żonę Melanię. W drodze na spotkanie polska pierwsza dama, wsiadając do samochodu, nieoczekiwanie zgubiła but, co nie uszło uwadze kamer. - Te amerykańskie samochody są zdecydowanie za duże - ocenił w "Szkle kontaktowym" satyryk i felietonista Krzysztof Daukszewicz.

Agata Duda w Waszyngtonie. Zgubiony but przy wsiadaniu do auta

24.09 | W niedzielę w okolicy miejscowości Alton w Stanie Iowa pociąg towarowy wykoleił się i częściowo wpadł do wody. Przewróciło się 38 z 95 wagonów, w których przewożony był piach i olej sojowy. Władze poinformowały, że nikomu nic się nie stało, a do rzeki, do której wpadł pociąg, nie dostały się żadne niebezpieczne substancje.

24.09 | Mistrzowie podniebnych akrobacji latawcami pokazali swoje umiejętności w niemieckiej stolicy już po raz siódmy. Część z latających zwierząt i postaci z bajek zostało wykonanych własnoręcznie przez uczestników konkursu. Wydarzenie obyło się w jednym z największych parków miejskich na świecie. Kiedyś był to obiekt wojskowy i siedziba lotniska, dzisiaj jest to park o powierzchni 355 hektarów.

24.09 | Setki osób zgromadziły się na jednym z centralnych placów Barcelony, by obserwować "castells" - czyli "wieże z ludzi". Dochodzą one nawet do wysokości 10 pięter. W 2010 roku ta coroczna katalońska tradycja została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.

25.09 | W poniedziałek rozpoczęły się uroczystości sprowadzenia do Polski szczątków admirała Józefa Unruga, zmarłego na emigracji we Francji w 1973 roku, oraz jego żony Zofii. Z cmentarza w Montresor, po mszy z oprawą zapewnioną przez orkiestrę i pododdział reprezentacyjny Marynarki Wojennej RP, trumny zostały przewiezione do Brestu. Tu w porcie wojennym zostaną wniesione na pokład fregaty ORP Kościuszko i ruszą do Gdyni. Uroczystości pogrzebowe w Polsce odbędą się 1 i 2 października. Prochy admirała i jego żony spoczną w Kwaterze Pamięci na gdyńskim Cmentarzu Marynarki Wojennej.

26.09 | Andrzej Duda i Donald Tusk spotkali się we wtorek Nowym Jorku przy okazji obrad Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rozmawiali długo przed wystąpieniem prezydenta, który na forum organizacji mówił o przystąpieniu Polski do programu wzmocnienia operacji pokojowych ONZ.

26.09 | We wtorek nad Wielkim Kanionem w Arizonie 50-letni już Will Smith skoczył na linie z helikoptera. - To jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie kiedykolwiek widziałem w moim życiu - powiedział Smith tuż po skoku nad przepaścią. Wydarzenie było nagrywane oraz transmitowane. Dochód z niego zostanie przekazany na cele charytatywne i będzie przeznaczony na pomoc w dostępie do edukacji dla dzieci z biednych krajów.

28.09 | 38-letnia piesza była w połowie pasów, gdy została potrącona przez jadącego powoli 60-letniego kierowcę. Policja publikuje nagranie, by ostrzec pieszych: "macie pierwszeństwo na oznakowanym przejściu, ale każdemu kierowcy może zdarzyć się błąd". Potem zwraca się do kierowców: "pamiętajmy: w każdym pojeździe występuje tak zwane martwe pole".

28.09 | Oryginalne czarno-białe zdjęcia sprzed 100 lat. przechodzące w kolorowe, efekty trójwymiarowe - tak zapowiada się najnowsza produkcja Petera Jacksona, reżysera wielkiego hitu "Władca pierścieni". Tym razem Nowozelandczyk zajął się I wojną światową. Premiera filmu "They Shall Not Grow Old" 16 października w Londynie.

Trailer "They Shall Not Grow Old" Petera Jacksona

30.09 | Paradoksalnie, to najpiękniejszy dowód na to, że to nie pan jest sam, panie prezydencie - Donald Tusk zwrócił się do Lecha Wałęsy wręczając mu w sobotę tablicę z życzeniami urodzinowymi od przywódców państw Unii Europejskiej. Skomentował w ten sposób fakt, że na tablicy nie podpisało się jedynie dwóch unijnych przywódców - premierzy Polski i Węgier, Mateusz Morawiecki i Viktor Orban.

"To najpiękniejszy dowód na to, że to nie pan jest sam"

01.10 | Młody koń wyścigowy uciekł ze stajni niedaleko Paryża. Ponoć nie była to jego pierwsza wycieczka, lecz ta zakończyła się w barze. Goście uciekali w popłochu przed rozpędzonym zwierzęciem, które wpadło do środka i wierzgając nogami, rozrzucało krzesła i stoliki. Nikt nie został ranny. Właścicielka baru Stephane Jasmin powiedziała, że pięć minut wcześniej dużo ludzi opuściło kawiarnię, by zdążyć na poranny pociąg. W chwili, w której koń wbiegł do lokalu przebywało tylko siedmiu klientów.

3.10 | Szefowa brytyjskiego rządu w środę występowała na konwencji programowej Partii Konserwatywnej w Birmingham. Theresie May wyraźnie dopisywał humor - na scenę weszła tanecznym krokiem i szeroko uśmiechnięta. Stojąc wśród gorących braw ze strony członków swojej partii jeszcze kilka razy poruszała się w rytm muzyki, nim ostatecznie odezwała się do mikrofonu. To nie pierwszy raz, gdy May zwróciła uwagę swoim tańcem na politycznych spotkaniach - w sierpniu dwukrotnie zdarzyło jej się to podczas podróży do państw afrykańskich.

05.10 | Ben i Jackee z Utah to prawdziwi fani futbolu amerykańskiego. By zdobyć bilet na cały sezon rozgrywek, najpierw się zapożyczyli, a potem przez ponad rok oszczędzali, by zwrócić pieniądze. Trzymane przez nich w domu 1000 dolarów w gotówce nagle się rozpłynęło. Po gorączkowych poszukiwaniach w końcu się odnalazło - podarte w drobny mak. Okazało się, że ich dwuletni synek wrzucił banknoty do niszczarki. Na szczęście małżeństwo wciąż ma szanse na odzyskanie pieniędzy. Musi jedynie wysłać specjalny wniosek do Mennicy USA.

07.10 | Bez tego wydarzenia nie może się odbyć żadne święto katalońskiego regionu - od Barcelony, przez Valls, Tarragonę, aż po Walencję. Tradycja budowania ludzkich wież (castelli) sięga XVIII wieku, a osiem lat temu została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO jako przykład niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Budowana przez Hiszpanów wieża jest symbolem jednoczenia się ludzi, mimo różnych wyznań i pochodzenia. Na początku ustawiają się najsilniejsi uczestnicy, później lżejsi, a na sam szczyt wieży wdrapuje się dziecko - według mieszkańców to symbol odwagi. Mottem całej zabawy jest força, equilibri, valor y seny, czyli siła, równowaga, odwaga i zdrowy rozsądek, który jest szczególnie ważny, przy "rozmontowywaniu" ludzkiej wieży, co również jest częścią widowiska.

07.10 | Melania Trump w sobotę w Egipcie zakończyła swoją podróż do państw afrykańskich. Przed odlotem poinformowała, że przesłaniem jej wizyty w Ghanie, Malawi, Kenii i Egipcie było pokazanie światu, że USA troszczą się o te państwa. Pierwsza dama przyznała również, że nie zawsze się zgadza się z twittami swojego męża, ale bezpośrednio przekazuje mu swoje opinie nawet, jeśli nie zawsze się on ich słucha.

Czasami atakował, raz był w głębokiej defensywie, ewidentnie grał na czas. Z murawy nie udało się go wyprosić nawet podstępem. Kibice widzieli na boiskach już wielu intruzów, ale tak uparta sztuka to rzadkość. Mecz gruzińskiej ekstraklasy Dila z Torpedo Kutaisi (0:0) pies przerwał na ponad dwie minuty.

08.10 | Taneczny krok Theresy May zainspirował szefa Komisji Europejskiej. W czwartek podczas swojego wystąpienia w Brukseli Jean-Claude Juncker naśladował ruchy brytyjskiej premier z ostatniej konwencji Partii Konserwatywnej. Szefowa brytyjskiego rządu podeszła do mównicy w rytm piosenki "Dancing Queen" zespołu Abba.

09.10 | Kim Dzong Un prawdopodobnie ma nową limuzynę marki Rolls-Royce - informują amerykańskie media. Jeżeli informacje te potwierdzą się oznaczałoby to, że północnokoreański przywódca pozyskał ją pomimo międzynarodowych sankcji, które powinny mu to uniemożliwić. CNN nazwał to "policzkiem wymierzonym szefowi amerykańskiej dyplomacji".

10.10 | Rodzice z noworodkiem wybrali się do centrum handlowego w Portland w stanie Oregon (USA), by zrobić swojej córce pierwsze zdjęcia portretowe. Nagle dziewczynka przestała oddychać. Rodzice wezwali pomoc. Pierwsi na miejscu pojawili się trzej zastępcy szeryfa. Natychmiast przystąpili do reanimacji. Ich interwencja przywróciła oddech maleńkiej Audrey. Dramatyczną akcję ratunkową zarejestrował monitoring. Jak poinformował szpital, dziewczynka czuje się dobrze.

1110. | Nagranie z monitoringu klubu strzeleckiego w Teksasie pokazuje, jak mężczyzna interweniował podczas treningu dwóch nieostrożnych kursantów. Jeden z nich najpierw robi sobie selfie z pistoletem w dłoni, a następnie przystawia broń do głowy kolegi. Instruktor strzelnicy szybko odebrał broń mężczyźnie i wyprowadził go z terenu strzelnicy. Panowie dostali dożywotni zakaz wstępu do tej strzelnicy.

Przystawił broń do głowy kolegi by zrobić zdjęcie....

11.10 | Mark Ford, artysta z miejscowości Slindon w angielskim hrabstwie Sussex stworzył na dachu swojej szopy mural. W tym roku z dyń zrobił też sterowiec, by upamiętnić 100. rocznicę powstania Royal Air Force. Jego murale powstają od początku lat 90. i co roku w okresie Halloween przyciągają do Slindon turystów z całego świata.

12.10 | STS Siedow to największy żaglowiec szkolny i drugi co do wielkości żaglowiec świata. Czteromasztowy rosyjksi bark i zarazem jeden z ostatnich windjammerów, wpłynął w piątek do gdyńskiego portu. Ma 118 metrów długości i może pomieścić 320 osób. Żaglowiec będzie można zwiedzać do niedzieli kiedy to wypłynie do Kaliningradu.

13.10 | Do wypadku doszło niedaleko Orlando na Florydzie. Według ustaleń policji drogą - poza autobusem - jechał jeszcze inny pojazd. Jego kierowca niespodziewanie skręcił na pas, którym poruszał się autobus, a następnie uderzył w niego. Powodem niespodziewanego skrętu miało być leżące na jezdni zwierzę. Zmuszony do nagłego skrętu kierowca autobusu uderzył w ogrodzenie jednej z prywatnych posesji, wjechał na nią, zatrzymując się dopiero w basenie. Nikomu z jadących szkolnym autobusem nic się nie stało. Niegroźnie ranny został kierowca samochodu. Szczegóły i przyczyny wypadku wyjaśnić ma wszczęte dochodzenie.

Miał zawieźć uczniów do szkoły, wylądował w przydomowym basenie