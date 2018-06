Afera szpiegowska w Moskwie. Zatrzymana "menedżerka w firmie energetycznej"

Foto: interrao.ru Video: tvn24

"To bardziej groteska niż szpiegowski thriller"

05.06.| Polityczne kłopoty byłego już posła Prawa i Sprawiedliwości Stanisława Pięty stały się tematem dyskusji z Joanną Muchą z PO i Waldemarem Budą z PiS we wtorkowych "Faktach po Faktach" w TVN24. - To bardziej groteska niż szpiegowski thriller - mówiła Mucha, odnosząc się do wątpliwości opozycji, czy poseł Pięta w związku z publikacjami o jego domniemanym romansie powinien zasiadać w sejmowej speckomisji, gdzie ma dostęp między innymi do informacji niejawnych i spraw wagi państwowej.

