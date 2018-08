Kardiolog prezydenta zabity, poszukiwany były policjant. Motywem zbrodni "20-letnia uraza"

Były policjant jest poszukiwany jako podejrzany o zastrzelenie znanego kardiochirurga - podała policja w Houston (USA). 65-letni doktor Mark Hausknecht, który leczył między innymi prezydenta George'a H.W. Busha, zginął 20 lipca.

65-letni dr Mark Hausknecht, kardiolog byłego prezydenta George'a H.W. Busha, został zastrzelony 20 lipca rano, gdy jechał na rowerze do pracy w jednym ze szpitali w Houston. Z naprzeciwka nadjechał inny rowerzysta, minął lekarza, po czym zawrócił, strzelił do niego dwa razy i odjechał.

Wziął zakładników, zabarykadował się w sklepie Policja w Los... czytaj dalej »

Lekarz zmarł w szpitalu

Hausknecht został zabrany do szpitala, gdzie zmarł. Jim McGrath, rzecznik 94-letniego byłego prezydenta, opublikował wówczas oświadczenie, w którym w imieniu H.W. Busha składał kondolencje rodzinie zmarłego. Przytoczył słowa polityka: "Mark był fantastycznym kardiologiem i dobrym człowiekiem. Zawsze będę wdzięczny za jego wyjątkową, pełną oddania opiekę. Modlimy się za jego rodzinę".



Statement by President @GeorgeHWBush on the tragic death of Houston cardiologist Dr. Mark Hausknecht. pic.twitter.com/Wl0g6IK3c5 — Jim McGrath (@jgm41) 20 lipca 2018

Zemsta za śmierć matki na stole chirurgicznym

Śledczy początkowo nie wiedzieli, czy zabójstwo było zaplanowane, czy też Hausknecht był przypadkową ofiarą. Później okazało się, że prawdopodobnym sprawcą jest były policjant, 62-letni James Pappas, obecnie poszukiwany listem gończym.

Redakcja wyglądała jak "strefa wojenna". Napastnik zastrzelił pięć osób Strzelanina w... czytaj dalej » Jak podał w czwartek szef policji w Houston, Art Acevedo, motywem zbrodni może być "20-letnia uraza". Śledczy podejrzewają, że zabójstwo to akt zemsty za śmierć matki Pappasa na stole chirurgicznym dwie dekady temu.

Poszukiwany 62-latek służył w przeszłości przez około 30 lat jako uzbrojony funkcjonariusz sił policyjnych. - Jesteśmy przekonani, że ten mężczyzna jest zabójcą - powiedział w czwartek na konferencji prasowej Art Acevedo. - Musimy go znaleźć - podkreślił.



- Ten człowiek jest niebezpieczny, ten człowiek jest profesjonalistą, ten człowiek ma pewne umiejętności - dodał.



UPDATE #9: Joseph James Pappas, 65, is charged with murdering Dr. Mark Hausknecht. Pappas is considered to be armed and extremely dangerous. If you see him call 9–1-1. #HouNewspic.twitter.com/m9QhDL2i0V — Houston Police (@houstonpolice) August 1, 2018





Na trop podejrzanego natrafiono dzięki anonimowemu sygnałowi - podała policja, nie ujawniając więcej szczegółów.