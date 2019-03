Z zimną krwią zastrzelili niedźwiedzicę i jej młode. Zostali nagrani





Amerykańska organizacja broniąca praw zwierząt opublikowała wstrząsające nagranie, na którym dwóch mężczyzn - ojciec i syn - zabijają niedźwiedzicę i jej młode. Do zdarzenia doszło w kwietniu 2018 roku na Alasce. Obaj kłusownicy zostali skazani.

Andrew Renner z Wasilla w stanie Alaska został skazany na trzy miesiące więzienia i pozbawienie prawa do polowań na 10 lat. Jego syn, 18-letni Owen, dostał miesięczny wyrok w zawieszeniu, a także został skazany na prace społeczne.

Obaj mężczyźni przyznali się do nielegalnego zabicia niedźwiedziej rodziny 14 kwietnia 2018 roku.

W środę obrońcy praw zwierząt z The Human Society of the United States opublikowali nagranie wideo, które dokumentuje przestępstwo dokonane przez Rennerów.

Ostrzegamy, film jest naprawdę drastyczny.

Wszystko wydarzyło się, gdy niedźwiedzie były jeszcze w swojej zimowej kryjówce.

"Wideo zaczyna się, kiedy poruszający się na nartach ojciec i syn, zauważyli śpiącą w zagłębieniu drzewa niedźwiedzicę” - czytamy na blogu organizacji, która opublikowała nagranie.

"Dźwięki zarejestrowane przez kamerę wskazują, że niedźwiedzica była świadoma zbliżającego się zagrożenia i wydawała odgłosy świadczące o jej przerażeniu" - czytamy dalej.

Kłusownicy w skupieniu wyciągnęli broń i oddali kilka strzałów w kierunku jamy zabijając bezbronną niedźwiedzicę. Na nagraniu słychać przejmujący pisk jej młodych, które po chwili też zostały zastrzelone.

Kamera zarejestrowała również, że kilka dni później mężczyźni wrócili na miejsce, pozbyli się ciał niedźwiadków i zebrali łuski po zużytych nabojach.



Młodszy mężczyzna pozował do zdjęć z niedźwiedzią skórą i powiedział do ojca - „Nigdy nie będą w stanie nas z tym powiązać. Możemy robić, co chcemy”.

Kamery, które zarejestrowały nielegalne działanie mężczyzn, zostały zainstalowane w lesie w celach badawczych.

Przestroga przed liberalizacją przepisów

Organizacja broniąca praw zwierząt oświadczyła, że choć w części Alaski zabijanie niedźwiedzi i ich młodych jest legalne, w miejscu w którym czynu dokonali mężczyźni, uznawane jest za przestępstwo.

Aktywiści zauważyli, że ten brutalny film pokazuje, co może się zdarzyć, jeśli w życie wejdą nowe przepisy, pozwalające na „okrutne metody” polowania na niedźwiedzie i inne zwierzęta.



"Przepisy te mają na celu cofnięcie istniejących obecnie obostrzeń, które zakazują w tej części Alaski m.in. polowań na niedźwiedzie przy użyciu psów i z użyciem sztucznego oświetlenia" - czytamy w oświadczeniu.