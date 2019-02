Złożył rezygnację. Proszą go, by został





Foto: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH/PAP Zarif odejdzie?

Wewnętrzne walki między stronnictwami i frakcjami w Iranie są "śmiertelną trucizną" dla kształtowania polityki zagranicznej - oświadczył szef irańskiego MSZ Mohammad Dżawad Zarif, który dzień wcześniej z nieznanych dotąd przyczyn złożył rezygnację.

- W pierwszej kolejności musimy usunąć z naszej polityki zagranicznej kwestię walk stronnictw i frakcji. To śmiertelna trucizna dla polityki zagranicznej, gdy staje się ona przedmiotem takich walk - powiedział Zarif w opublikowanym we wtorek wywiadzie dla teherańskiego dziennika "Dżomhuri e-Islami".

Wypowiedź szefa dyplomacji - zdaniem agencji Reutera - sugeruje, że mógł on podać się do dymisji z powodu presji wywieranej przez skrajnie konserwatywne środowiska, krytykujące go za rolę w zawarciu międzynarodowego porozumienia w sprawie irańskiego programu atomowego w 2015 roku.



Również we wtorek większość irańskich parlamentarzystów podpisała list do prezydenta kraju Hasana Rowhaniego z apelem by Zarif pozostał na stanowisku ministra spraw zagranicznych - podała irańska agencja IRNA, powołując się na Alego Nadżafiego Choszrodiego, rzecznika parlamentarnej komisji bezpieczeństwa narodowego i polityki zagranicznej.



Jak pisze Reuters, Rowhani dotychczas formalnie nie przyjął rezygnacji Zarifa, którą ten nieoczekiwanie ogłosił w poniedziałek w mediach społecznościowych.

Twarz Iranu

Szef dyplomacji był atakowany przez konserwatywnych polityków irańskich, gdy w maju ubiegłego roku prezydent Donald Trump wycofał USA z międzynarodowego porozumienia w sprawie irańskiego programu nuklearnego. Był też jednak atakowany, a nawet grożono mu śmiercią, gdy doszło do podpisania tego układu.



Na stanowisko szefa MSZ powołał Zarifa w sierpniu 2013 roku Rowhani, wówczas nowo wybrany prezydent. W latach 2002-2007 Zarif, który kształcił się w USA od 17. roku życia i obronił tam doktorat, był ambasadorem Iranu przy ONZ.



W lutym 2014 roku Zarif wywołał skandal w irańskich kręgach politycznych, gdy publicznie potępił Holokaust, i zmuszony był do złożenia w tej sprawie wyjaśnień w parlamencie. Negowanie Zagłady jest niemal stałym elementem publicznych wystąpień irańskich polityków dotyczących Izraela.