Szef irańskiego MSZ: polityczne wsparcie Unii dla porozumienia atomowego nie wystarcza

Zdążą przed 30 czerwca z irańskim porozumieniem?

22.06 | Parlament Iranu przegłosował w niedzielę projekt ustawy zabraniającej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) dostępu do irańskich obiektów wojskowych, a także do naukowców związanych z programem atomowym. Podczas obrad niektórzy deputowani skandowali "śmierć Ameryce!". Co to oznacza? W TVN24 Biznes i Świat dyskutowali o tym Andrzej Talaga z Warsaw Enterprise Instritute oraz Marcin Andrzej Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

