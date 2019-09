Siedem osób zginęło w zamieszkach

Video: Reuters

Zamieszki w RPA

04.09 | Co najmniej pięć osób zginęło a wiele zostało rannych w zamieszkach, jakie w niedzielę wybuchły w okolicach Johannesburga - największego miasta i handlowej stolicy Republiki Południowej Afryki - oraz stołecznej Pretorii. W obu miastach dochodziło do aktów przemocy wobec obcokrajowców oraz ataków na ich mienie. Według lokalnej policji do tej pory aresztowano prawie prawie 90 osób.

»