Race, petardy i armatki wodne. Zamieszki w Paryżu po finale

Video: Reuters

Nie wszyscy świętowali w klimacie radości. Zamieszki na...

11.07 | To "ciężko wywalczone zwycięstwo" - pisze francuska prasa o pokonaniu w półfinale mundialu Belgii przez "Trójkolorowych". Teraz czas na ich udział w finale. Będzie to trzeci raz w historii, kiedy Francja zagra w finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Francuscy kibice się cieszą. Do późna świętowali zwycięstwo swojej drużyny. Policja miała trochę pracy, bo na Polach Elizejskich doszło do zamieszek. Sytuacja została jednak szybko opanowana.

