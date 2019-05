Ośmiu zabitych, ponad 700 rannych. Bilans zamieszek w Dżakarcie

W zamieszkach w Dżakarcie, w które przerodziły się demonstracje przeciwko reelekcji prezydenta Indonezji Joko Widodo, zginęło co najmniej osiem osób, a ponad 700 zostało rannych - przekazał w czwartek gubernator Anies Baswedan. Według policji zatrzymano 257 osób.

Gaz łzawiący i ogień na ulicach Dżakarty. Zabici i ranni w zamieszkach Nie ustają... czytaj dalej » Sześć osób zginęło nocą z wtorku na środę czasu lokalnego, a kolejne dwie w nocy ze środy na czwartek. Gubernator podał, że wśród zabitych jest trójka nastolatków.



Demonstrujący rzucali w stronę policji petardami i kamieniami. Wyrywali także płyty chodnikowe, niszczyli znaki drogowe, a także podpalili stoiska z żywnością i posterunek. Policja użyła wobec protestujących gazu łzawiącego i gumowych kul. Zapewnia, że nie stosowała ostrej amunicji.



Zdaniem policji zamieszki w Dżakarcie były zaplanowane, a znaczna część zatrzymanych przyjechała spoza stolicy.



Obecnie, jak informują media, na ulicach Dżakarty panuje spokój.

Nie zgadzają się z wynikiem wyborów

Ludzie umierają, licząc głosy po największych jednodniowych wyborach świata Co najmniej 272... czytaj dalej » Jak poinformował rzecznik policji w Dżakarcie Argo Yuwono, na ulice stolicy wysłano około 50 tysięcy policjantów i żołnierzy. Wielu mieszkańców opuściło miasto, a niektóre rejony centrum są zamknięte dla ruchu drogowego. Budynek agencji zajmującej się nadzorem wyborów oraz siedziba komisji wyborczej zostały zabezpieczone drutem kolczastym - podaje agencja Associated Press.

Minister bezpieczeństwa Wiranto w środę ogłosił wprowadzenie pewnych ograniczeń w mediach społecznościowych. Zakazano między innymi udostępniania zdjęć i nagrań wideo w niektórych obszarach, by, jak wskazano, uniknąć rozprzestrzeniania się fałszywych informacji i szerzenia agresji.



Demonstracje wybuchły we wtorek, kiedy komisja wyborcza potwierdziła, że kwietniowe wybory prezydenckie wygrał dotychczasowy szef państwa Joko Widodo. Reprezentujący elitę polityczną i wojskową były generał Prabowo Subianto, który przegrał wybory, nie zaakceptował ich wyników i ogłosił się zwycięzcą. Jego zdaniem podczas wyborów doszło do "masowych oszustw i nieprawidłowości". Zapowiedział, że zwróci się do sądu, by zakwestionować wynik głosowania.