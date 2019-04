Gwiazda telewizji, politycy, dzieci miliardera. Kim są ofiary zamachów na Sri Lance?

W Niedzielę Wielkanocną zamachowcy samobójcy dokonali serii ośmiu skoordynowanych ataków na kościoły oraz luksusowe hotele na Sri Lance. Dziewiąty miał być przeprowadzony na lotnisku, ale się nie powiódł. Najnowszy, choć nie ostateczny, oficjalny bilans ofiar to 290 zabitych i około 500 rannych.

"Nieludzkie akty, których nie można usprawiedliwić". Papież o zamachach na Sri Lance Franciszek... czytaj dalej » W poniedziałek doszło do kolejnej, dziewiątek eksplozji - tym razem w Kolombo. Niewielka ciężarówka wybuchła, gdy rozbrajano ukryty w niej ładunek.

W wyniku tej eksplozcji nikt nie został ranny.

Minister do spraw rozwoju turystyki John Amaratunga przekazał, że w niedzielnych atakach zginęło 39 obcokrajowców, a 28 odniosło obrażenia. Wcześniej mówiono o 37 zabitych cudzoziemcach. Na razie nie ma pełnych informacji na temat ich narodowości.

Nowe informacje na temat tożsamości ofiar zamachów opublikowała brytyjska BBC.

Według niej w ataku na jeden z hoteli w Kolombo zginęła lankijska gwiazda telewizji, szefowa kuchni Shantha Mayadunne i jej córka Nisanga. Informację o ich śmierci podał jeden z członków rodziny we wpisie na Facebooku. "Żadne słowa nie mogą opisać bólu" - napisał.

Na krótko przed eksplozją Nisanga Mayadunne opublikowała zdjęcie rodziny jedzącej śniadanie w hotelu Shangri-La.

Wśród ofiar jest co najmniej kilku pracowników hoteli, które stały się celem zamachów. Hotel Shangri-La w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku poinformował, że trzech członków personelu zostało "śmiertelnie rannych w czasie wykonywania swoich obowiązków".

Śmierć poniosło także - jak napisał portal BBC - czterech członków personelu restauracji Taprobane znajdującej się w hotelu Cinnamon Grand. Zidentyfikowano ich jako: Shantha, Sanjeewani, Ibrahima i Nisthara. Departament Stanu USA ostrzega: terroryści ponownie mogą zaatakować Amerykański... czytaj dalej »

- To był bardzo pracowity poranek, niedzielny poranek podczas podawania śniadań, jeden z naszych najbardziej absorbujących okresów w pracy - mówił BBC rzecznik hotelu Cinnamon Grand. Dodał, że zabici zajmowali się obsługą klientów restauracji, a jeden prowadził stanowisko na którym smażył naleśniki.

W ataku na hotel Shangri-La śmierć poniosło również czterech działaczy politycznych z Indii. Mieli zginąć, kiedy pojawili się w hotelowej jadalni około godziny 8 rano.

Dwaj z nich są członkami lewicowej partii Janata Dal (Świecka), znaczącego ugrupowania w dwóch indyjskich stanach Kerala i Karnataka. Na Sri Lance spędzali wakacje po kampanii wyborczej.

Gubernator stanu Karnataka H. D. Kumaraswamy przyznał w mediach społecznościowych, że znał osobiście ofiary i jest w "głębokim szoku".

External affairs Min. @SushmaSwaraj has confirmed the death of two Kannadigas,KG Hanumantharayappa and M Rangappa, in the bomb blasts in #Colombo.

I am deeply shocked at the loss of our JDS party workers, whom I know personally. We stand with their families in this hour of grief