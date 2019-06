Zamachowiec z Christchurch nie przyznał się do winy

Video: Google Earth

Christchurch w Nowej Zelandii

15.03 | W piątek w godzinach porannych uzbrojony mężczyzna wtargnął do meczetu Masjid Al Noor w mieście Christchurch i zaczął strzelać do zgromadzonych tam ludzi - podały lokalne media. Władze mówią o co najmniej 50 rannych i licznych ofiarach śmiertelnych.

»