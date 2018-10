"Wielka eksplozja" w centrum Tunisu. Terrorystka wysadziła się w powietrze

Około trzydziestoletnia kobieta wysadziła się w powietrze w centrum Tunisu, stolicy Tunezji. W wyniku poniedziałkowego zamachu rannych zostało dziewięć osób. Ministerstwo spraw wewnętrznych nazwało incydent "wybuchem terrorystycznym".

Do zamachu doszło o godzinie 13.50 przed wejściem do hotelu przy alei Habiba Burgiby, będącej główną ulicą Tunisu. Jest to zatłoczone miejsce, chętnie odwiedzane także przez zagranicznych turystów.

Pokojowe demonstracje. Tunezja obchodzi siódmą rocznicą obalenia dyktatora W Tunezji doszło... czytaj dalej » W pobliżu znajduje się Teatr Miejski, jedna z atrakcji turystycznych i jeden z charakterystycznych budynków tunezyjskiej stolicy.

Wśród rannych policjanci

W wybuchu - w którym zginęła około 30-letnia kobieta, prawdopodobnie zamachowiec samobójca - rannych zostało co najmniej dziewięć osób. Według ministerstwa spraw wewnętrznych, ośmiu spośród poszkodowanych to policjanci. Władze określiły incydent jako "wybuch terrorystyczny".



- Byłem przed teatrem i usłyszałem wielką eksplozję - opowiadał w rozmowie z agencją Reutera świadek zamachu, Mohamed Ekbal ibn Radżib.

Seria zamachów w Tunezji w 2015 roku

Trzy lata temu Tunezja doświadczyła serii zamachów terrorystycznych.

W marcu 2015 roku w ataku w Muzeum Bardo w zespole miejskim Tunisu zginęło 21 turystów z zagranicy i policjant. Dwóch zamachowców zostało zabitych przez służby bezpieczeństwa.

W czerwcu tego samego roku islamistyczni bojownicy szkoleni w Libii przeprowadzili też atak na hotel w kurorcie Susa. Zginęło 38 osób, w większości brytyjskich turystów.

Kilka miesięcy później, w listopadzie, 12 osób zginęło w samobójczym zamachu w Tunisie na autobus przewożący członków ochrony prezydenta Tunezji. Wszystkimi ofiarami śmiertelnymi byli agenci służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo głowy państwa.

Od tego czasu Tunezja, której gospodarka w dużej mierze zależy od wpływów z turystyki, znacząco zwiększyła bezpieczeństwo na swoim terenie - ocenia agencja Reutera.

Źródło: Google Maps Do wybuchu doszło w centrum Tunisu