Zamach podczas wiecu wyborczego w Pakistanie. Co najmniej 70 zabitych

Co najmniej 70 osób zginęło, a 45 zostało rannych w wyniku wybuchu bomby w miejscowości Mastung na południowym zachodzie Pakistanu - poinformowały władze. To drugi zamach, do którego doszło w piątek w tym kraju podczas spotkań wyborczych.

Minister spraw wewnętrznych prowincji Beludżystan Agha Umar Bungalzai, cytowany przez agencję Associated Press, zastrzegł, że bilans ofiar śmiertelnych zamachu w Mastungu może wzrosnąć.





Seria zamachów

Według policji zamachowiec samobójca uderzył w konwój samochodów jednego z kandydatów do zgromadzenia prowincji. Jak pisze AFP, chodzi o Mira Siraja Raisaniego, który "zmarł w wyniku odniesionych ran w drodze do Kwety", stolicy prowincji Beludżystan. Raisani był kandydatem z ramienia Ludowej Partii Beludżystanu (BAP).

Kilka godzin wcześniej niedaleko miasta Bannu na północnym zachodzie kraju w chwili przejazdu jednego z kandydatów eksplodowała bomba ukryta w motorze, zabijając cztery osoby, a raniąc około 40. Akram Khan Durrani, przedstawiciel koalicji partii religijnych MMA przeżył atak - pisze AFP.

Mastung, Pakistan

Więcej ofiar ataku talibów

Tymczasem do 22 wzrosła liczba wtorkowego samobójczego zamachu, dokonanego podczas wiecu Ludowej Partii Narodowej (ANP) w Peszawarze na północnym zachodzie kraju. Do ataku, w którym zginął lokalny polityk Haroon Bilour, przyznali się pakistańscy talibowie.



MMA jest sojuszniczką partii Pakistańska Liga Muzułmańska Nawaz (PML-N) byłego premiera Nawaza Sharifa, który w zeszłym tygodniu został skazany na 10 lat więzienia w związku z zakupem przez członków jego rodziny luksusowych apartamentów w Londynie. W piątek Sharif powrócił do kraju z Londynu, gdzie jego żona przebywa na leczeniu, żeby wziąć udział w wiecu swego ugrupowania.



Wybory parlamentarne w Pakistanie rozpisano na 25 lipca.