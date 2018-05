Zamach przy pomocy mieczy samurajskich. Policjanci odpowiedzieli ogniem

Indonezja. Co najmniej 10 rannych w zamachu na siedzibę policji

14.05| Czworo napastników zginęło, a co najmniej 10 osób, w tym policjanci i cywile, zostało rannych w poniedziałek w wyniku zamachu bombowego na komisariat policji w mieście Surabaja na południu Indonezji, drugim co do wielkości w kraju - poinformowała policja.

