Koniec polskiej prezydencji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ

Foto: Sebastian Indra / MSZ/Flickr/CC BY-NC 2.0 Video: tvn24

Czaputowicz przewodniczył posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ

30.05 | Najwyższą cenę za konflikt na wschodniej Ukrainie płacą cywile - podkreślił Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych. We wtorek przewodniczył on posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, poświęconemu sytuacji na Ukrainie. Minister podkreślił, że wola Ukraińców, by stać się częścią Zachodu, nie zostanie złamana.

