Problem z kartami płatniczymi w Europie. "Doświadczamy zakłóceń"

W piątek firma płatnicza Visa wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że zarejestrowała zakłócenia w świadczeniu usług, uniemożliwiające przetwarzane niektórych transakcji na terenie Wielkiej Brytanii i Europy.

"Doświadczamy w tym momencie zakłóceń, które uniemożliwiają przetworzenie transakcji za pośrednictwem Visa w Europie" - czytamy w komunikacie firmy opublikowanym na Twitterze w piątkowe popołudnie.

"Badamy sprawę i pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem tej sytuacji” - poinformowała Visa.



We are currently experiencing a service disruption which is preventing some Visa transactions in Europe from being processed. We are investigating the cause and working as quickly as possible to resolve the situation. We will keep you updated. — VisaNewsEurope (@VisaNewsEurope) 1 czerwca 2018



Odrzucone transakcje

Do 100 złotych bez PIN. Szykują się zmiany w płatnościach kartami Mastercard... czytaj dalej » Nie podano, jaki dokładnie jest zasięg zakłóceń. Na odrzucenia transakcji w sklepach i na stacjach benzynowych skarżą się użytkownicy z całej Europy. O problemie donoszą także sprzedawcy w Wielkiej Brytanii. Firma Marks & Spencer cytowana przez brytyjskiego "Guardiana" poinformowała, że żaden z jej sklepów w piątek nie mógł "zaakceptować płatności dokonywanych kartą Visa”.



- Jesteśmy świadomi, że Visa doświadcza obecnie problemów. Robimy, co w naszej mocy, aby pomóc naszym klientom i przepraszamy za wszelkie niedogodności - powiedział z kolei rzecznik brytyjskiej sieci hipermarketów Sainsbury’s, cytowany przez "Guardiana".



Kilka banków poinformowało swoich klientów na Twitterze o pojawieniu się problemów z przetwarzaniem płatności Visa. Bank HSBC zaznaczył, że były one przejściowe, a sytuacja "powoli wraca do normy”. Dodał, że problemy z kartami Visa wynikają z zakłóceń, które dotknęły znaczną część sektora kart płatniczych, ale nie dotyczą one pobierania gotówki z bankomatów.

Firma Paymentsense, która realizuje płatności dokonane za pomocą kart, poinformowała w piątek po południu, że transakcje zostały wznowione, są jednak powolne z powodu opóźnień, jakie wynikły z wcześniejszych zakłóceń.

Oglądaj Wideo: TVN24 BiS Ofiary w kilkudziesięciu krajach. Co wiemy o globalnym cyberataku