Śledczy przesłuchali pracowników konsulatu. Szukają ciała dziennikarza

Tureccy śledczy przesłuchali w piątek 15 tureckich pracowników saudyjskiego konsulatu w Stambule w związku z zaginięciem krytycznego wobec władz w Rijadzie dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego.

Wśród przesłuchanych są m.in. kierowca konsula, technicy oraz księgowi.

Ustalanie wersji wydarzeń

Tureccy śledczy rozważają scenariusz, że saudyjski dziennikarz został zabity w konsulacie, a jego szczątki wywieziono z placówki.



Policja ustaliła, że dwa samochody należące do placówki opuściły konsulat 2 października, czyli w dniu, w którym dziennikarz odwiedził placówkę - przekazało agencji AP pragnące zachować anonimowość źródło zbliżone do śledztwa. Jeden z nich miał pojechać do Lasu Belgradzkiego pod Stambułem, drugi do miejscowości Yalova.

Jak pisze BBC, przedstawiciele tureckich władz uważają, że ciało dziennikarza mogło zostać ukryte właśnie w tym lesie lub na okolicznej farmie.

Źródło: PAP/EPA/TOLGA BOZOGLU Ciało dziennikarza mogło zostać ukryte w Lesie Belgradzkim

Zabójstwo na taśmach?

W piątek szef MSZ Turcji Mevlut Cavusoglu oświadczył, że Turcja nie przekazywała nikomu żadnych nagrań audio. Odniósł się w ten sposób do doniesień, że władze w Ankarze przekazały władzom USA nagranie z zabójstwa saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego.



Prezydent USA Donald Trump zwrócił się do władz tureckich o przekazanie Stanom Zjednoczonym nagrań audio i wideo mających potwierdzać, że Chaszodżdżi był torturowany, a następnie zamordowany w Stambule przez agentów rządu saudyjskiego. - Poprosiliśmy o te (nagrania), jeśli istnieją - powiedział Trump w środę. Dodał, że "prawdopodobnie istnieją".

Dowód zbrodni

Trump wypowiadał się w reakcji na opublikowanie w środę w internetowym wydaniu dziennika "New York Times" relacji tureckiego urzędnika. Powołując się na nagrania dźwiękowe posiadane przez władze tureckie, stwierdził on, że są one dowodem, iż Chaszodżdżi po wejściu do saudyjskiego konsulatu w Stambule 2 października, ok. godz. 13 czasu miejscowego, był torturowany, a następnie zamordowany przez 15 agentów saudyjskich. Mieli oni przylecieć do Turcji w celu zabicia dziennikarza. Jeden z nich - według tureckich mediów - po 2 października zginął w wypadku samochodowym. Dwa tropy. Rozszerzają zasięg poszukiwań ciała dziennikarza Turecka policja... czytaj dalej »



Wcześniej transkrypcja nagrań, posiadanych rzekomo przez turecki wywiad, została opublikowana, ze wszystkimi wstrząsającymi szczegółami, na pierwszej stronie tureckiego prorządowego dziennika.

Reakcja USA "bardzo surowa"

Dzień wcześniej Trump i sekretarz stanu USA Mike Pompeo wydawali się być zadowoleni z zapewnień króla Arabii Saudyjskiej Salmana i następcy tronu księcia Muhammada ibn Salmana, że rządząca rodzina królewska nie ma nic wspólnego z zaginięciem dziennikarza. Trump zarzucił krytykom władz w Rijadzie, że działają według zasady "winny do czasu, kiedy dowiedzie, że jest niewinny".



W czwartek Trump oświadczył już, że jego zdaniem Chaszodżdżi nie żyje. Zapowiedział, że reakcja USA w stosunku do Arabii Saudyjskiej prawdopodobnie będzie "bardzo surowa", ale nadal chce wyjaśnienia, co się dokładnie stało z dziennikarzem pracującym m.in. dla gazety "Washington Post".