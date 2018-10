Szef Interpolu poleciał do Chin i zniknął. "Zabrany zaraz po wylądowaniu"

Meng Hongwei, dyrektor Interpolu - największej międzynarodowej agencji koordynującej ściganie przestępców - zaginął - wynika z informacji przekazanych przez francuskie radio Europe 1. Pod koniec września Meng poleciał do Chin i od tego czasu nie dał znaku życia - mówi źródło stacji. Dziennik "South China Morning Post" twierdzi z kolei, że zatrzymano go zaraz po przylocie do Państwa Środka, jego dalsze losy nie są jednak znane.