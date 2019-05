Strzały w ciałach pięciu ofiar. Niemiecka policja bada morderstwa





»

Hotel pod Pasawą, w którym znaleziono trzy ofiary Foto: PAP/EPA/HOLGER BODEN Video: Reuters TV Hotel pod Pasawą, w którym znaleziono trzy ofiary 13.05 | Najpierw trzy ciała w hotelu na obrzeżach Pasawy w Bawarii, a trzy dni później kolejne zwłoki w mieszkaniu w mieście Wittingen 400 kilometrów od miejsca badanego morderstwa - z taką zagadką mierzą się niemieccy śledczy próbujący rozwikłać zbrodnię, której dokonano z użyciem kuszy. zobacz więcej wideo »

Wittingen w Dolnej Saksonii Foto: PAP/EPA/HOLGER BODEN Video: Google Earth Wittingen w Dolnej Saksonii 13.05 | Najpierw trzy ciała w hotelu na obrzeżach Passau w Bawarii, a trzy dni później kolejne zwłoki w mieszkaniu w mieście Wittingen 400 kilometrów od miejsca badanego morderstwa - z taką zagadką mierzą się niemieccy śledczy próbujący rozwikłać zbrodnię, której dokonano z użyciem kuszy. zobacz więcej wideo »

Foto: PAP/EPA/HOLGER BODEN | Video: Reuters TV Dwie ofiary znaleziono w Wittingen w Dolnej Saksonii, trzy w hotelu pod Pasawą

Najpierw trzy ciała w hotelu na obrzeżach Pasawy w Bawarii, a trzy dni później kolejne zwłoki w mieszkaniu w mieście Wittingen 400 kilometrów od miejsca badanego morderstwa - z taką zagadką mierzą się niemieccy śledczy próbujący rozwikłać zbrodnię, której dokonano z użyciem kuszy.

Zaczęło się w sobotę od pukania do drzwi. Pracownik hotelu w Pasawie (niem.: Passau) - po kilkukrotnej próbie wezwania przez drzwi gości wynajmujących trzyosobowy pokój od piątkowego wieczora - wszedł w końcu do środka, by sprawdzić, czy wszystko gra. Zobaczył zwłoki.

Pięć ofiar w dwóch miejscach

53-letni mężczyzna i 33-letnia kobieta leżeli w łóżku, trzymając się za ręce. Na podłodze w pokoju znajdowało się ciało 30-letniej kobiety. Cała trójka zginęła w ten sam sposób. Ofiary miały w ciałach kilka strzał, mężczyzna m.in. w głowie, a kobieta leżąca na ziemi jedną - w klatce piersiowej.

Matka i dziecko znalezieni martwi w jaskini na Teneryfie Hiszpańska... czytaj dalej » Wszyscy zginęli od kuszy. Policja znalazła w pokoju trzy sztuki tej broni, nie jest jednak jasne, czy któraś z nich to narzędzie zbrodni. Mężczyzna i starsza kobieta pochodzili z wioski Berod w Nadrenii-Palatynacie, trzecia ofiara mieszkała w Wittingen - mieście położonym 650 kilometrów dalej na północ, w Dolnej Saksonii.

Na tym lista faktów, które w sprawie tego morderstwa udostępniono opinii publicznej, się kończy. Wygląda jednak na to, że niemieccy śledczy będą musieli wkrótce odpowiedzieć na więcej pytań. Wszystko za sprawą kolejnego odkrycia, które w poniedziałek opisały już media w całym kraju.

Tego dnia policjanci próbujący dowiedzieć się więcej o ofiarach zabójstwa i napastniku lub napastnikach, o których nie wiadomo nic, dotarli bowiem do wspomnianego Wittingen. Tam - w mieszkaniu najmłodszej ofiary z Bawarii - znaleźli kolejne zamordowane osoby.

Jak pisze BBC, powołując się na niemiecki dziennik "Merkur", to dwie kobiety. Zginęły w ten sam sposób - od strzałów z kuszy. Najprawdopodobniej nie próbowały walczyć. Oznak szamotaniny czy próby ucieczki w mieszkaniu nie ma. O tym zabójstwie też wiadomo bardzo niewiele. Jak pisze gazeta, jedna z ofiar znaleziona w Wittingen była siostrą 30-latki zabitej w hotelu.

Policja nie poinformowała, którego z morderstw dokonano jako pierwszego, wydaje się jednak, że to z Wittingen miało miejsce jakiś czas temu. Agencja Reutera pisze w poniedziałkowy wieczór, że policjanci weszli do mieszkania po tym jak sąsiedzi poinformowali władze o wydobywającym się z niego smrodzie.

W rękach policji jest biała ciężarówka, która w piątek pojawiła się przed hotelem w Bawarii. Jak podają niemieckie media, ma na sobie emblematy jednego z klubów łowieckich. Została zarejestrowana w Westerwaldzie w Nadrenii-Palatynacie, a więc tam, gdzie mieszkała para znaleziona w łóżku.

Śledztwo jest w toku.

Źródło: PAP/EPA/HOLGER BODEN Blok w Wittingen, w którym znaleziono dwie martwe kobiety

Źródło: Mapy Google, tvn24.pl Pasawa i Wittingen, gdzie znaleziono ofiary morderstw