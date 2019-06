Oman otworzy ambasadę na Zachodnim Brzegu





Władze Omanu poinformowały w środę, że planują otworzyć ambasadę na okupowanym przez Izrael Zachodnim Brzegu. Jak dodano, delegacja omańskiego MSZ uda się w tym celu do położonego w środkowej Palestynie miasta Ramallah.

Oman ogłosił tę decyzję dzień po tym, jak Waszyngton zaprezentował swój plan gospodarczy, który zdaniem administracji Donalda Trumpa ma stać się fundamentem dla izraelsko-palestyńskiego planu pokojowego.

Plan odrzucili jednak Palestyńczycy i inne arabskie kraje, uznając go za bezcelowy i nieuwzględniający politycznego rozwiązania palestyńskiego problemu.

Nowa ambasada

"Zgodnie z poparciem sułtanatu dla braterskiego narodu palestyńskiego, (Oman - red.) zdecydował się otworzyć nową misję dyplomatyczną w Palestynie" - przekazał omański resort na Twitterze. "Delegacja ministerstwa spraw zagranicznych pojedzie do Ramallah, aby rozpocząć procedurę otwierania ambasady" - dodano w tweecie.

Źródło bliskie ministerstwu przekazało agencji Reutera, że Oman zamknął swoją misję dyplomatyczną w Strefie Gazy po tym, jak region został zbombardowany przez Izrael w 2006 roku. Mimo braku placówki dyplomatycznej w Palestynie, Oman utrzymywał bliskie relacje z palestyńskimi władzami.

OWP zadowolona z decyzji Omanu

Hanan Ashrawi, jeden z liderów Organizacji Wyzwolenia Palestyny, z zadowoleniem przyjął decyzję Muskatu.

Hanan Ashrawi, jeden z liderów Organizacji Wyzwolenia Palestyny, z zadowoleniem przyjął decyzję Muskatu.

- Mam nadzieję, że ambasada pomoże w edukowaniu omańskiego rządu o prawdziwej naturze izraelskiej okupacji - twierdził Ashrawi podczas środowej konferencji prasowej w Ramallah.

Jak zwraca uwagę Reuters, do tej pory Oman odgrywał na Bliskim Wschodnie podobną rolę, co neutralna Szwajcaria w globalnej dyplomacji. Kraj ten pomagał m.in. w mediacji podczas tajnych amerykańsko-irańskich rozmów w 2013 roku, które doprowadziły do historycznego porozumienia nuklearnego podpisanego w Genewie dwa lata później.

Muskat przedstawiał także swoje pomysły na doprowadzenie do pojednania Izraela i Palestyny, chociaż nigdy nie był bezpośrednim mediatorem między nimi.

