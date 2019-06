Ambasador USA: Izrael ma prawo do aneksji części Zachodniego Brzegu





Foto: Shutterstock | Video: Reuters Binjamin Netanjahu cały czas nie stowrzył nowego rządu Izraela (wideo z 27.05)

Ambasador USA w Jerozolimie David M. Friedman stwierdził w wywiadzie opublikowanym przez "New York Times", że Izrael ma prawo do aneksji części Zachodniego Brzegu Jordanu. Zastrzegł, że przyłączenie całości tych terytoriów jest "mało prawdopodobne".

"Myślę, że pod pewnymi warunkami Izrael ma prawo zatrzymać część, ale mało prawdopodobne, że cały Zachodni Brzeg" - oświadczył David M. Friedman w wywiadzie opublikowanym w sobotę przez "New York Times".

Netanjahu obiecuje przed wyborami: przyłączę do Izraela osiedla na Zachodnim Brzegu Na trzy dni przed... czytaj dalej » Jego słowa nowojorski dziennik interpretuje jako "otwarcie drzwi dla amerykańskiej akceptacji tego, co byłoby aktem niezwykle prowokującym". Do Zachodniego Brzegu Jordanu prawa roszczą sobie Palestyńczycy. Uznają oni, że Izrael okupuje te terytoria.

Obietnice przyłączenia osiedli na Zachodnim Brzegu do Izraela

Przed kwietniowymi wyborami parlamentarnymi w Izraelu premier tego kraju Benjamin Netanjahu powiedział, że w następnej kadencji planuje przyłączenie osiedli na Zachodnim Brzegu Jordanu do państwa żydowskiego.

Friedman nie odpowiedział na pytanie, jak zareagują Stany Zjednoczone, jeśli Netanjahu zdecyduje się na taki krok. Stwierdził jedynie, że przed wyrażeniem podglądu konieczna jest analiza szczegółów.

Spór o Zachodni Brzeg

Izrael zajął Zachodni Brzeg Jordanu, Strefę Gazy i wschodnią część Jerozolimy w wyniku wojny sześciodniowej w roku 1967. W 2005 roku Izraelczycy wycofali się ze Strefy Gazy, lecz setki tysięcy żydowskich osadników pozostają w Jerozolimie Wschodniej i na Zachodnim Brzegu. Sprzeciwiają się temu Palestyńczycy.

W świetle prawa międzynarodowego wszystkie żydowskie osiedla budowane na okupowanych przez Izrael terenach palestyńskich są nielegalne, bez względu na ich status w prawie izraelskim. Izraelskie władze rozróżniają osiedla, które zostały zatwierdzone, i te, które powstały bez zezwolenia, ale zasadniczo są tolerowane przez izraelski rząd.

Źródło: PAP Izrael i Palestyńczycy

Według danych z 2016 r. oficjalnie na Zachodnim Brzegu wybudowano 120 osiedli żydowskich. Na dziko powstało 55 osiedli liczących w sumie ok. 4 tys. mieszkań.