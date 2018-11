Saudyjski książę wiedział o zabójstwie dziennikarza? Trump: może wiedział, może nie

Foto: PAP/EPA Video: Przemysław Kaleta / Fakty po południu

CIA: zabójstwo Dżamala Chaszodżdżiego zlecił książę

Saudyjski dziennikarz Dżamal Chaszodżdżi został zamordowany z polecenia księcia Arabii Saudyjskiej - to ustalenia agentów CIA, do których dotarli dziennikarze "The Washington Post". Książę Muhammad od początku był wskazywany jako potencjalny zleceniodawca, ale do tej pory nie padały tak jednoznaczne oskarżenia. Chaszodżdżi został zamordowany w saudyjskim konsulacie, a jego ciało zostało poćwiartowane. Wciąż jednak nie odnaleziono zwłok. W Turcji i w Arabii Saudyjskiej odbyły się symboliczne ceremonie żałobne.

