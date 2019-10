Pekin "popiera kluczowe interesy Pakistanu"

Podczas spotkania z pakistańskim premierem Imranem Khanem przywódca Chin Xi Jinping oświadczył, że przygląda się sytuacji w Kaszmirze i zadeklarował poparcie dla kluczowych interesów Pakistanu.

"I co zrobią żołnierze? Będą do nich strzelać" Premier Pakistanu... czytaj dalej » Jak relacjonuje agencja Xinhua, na spotkaniu w rządowym kompleksie hotelowym Diaoyutai w Pekinie Xi ocenił, że w sprawie Kaszmiru wyraźnie widać, co jest właściwe, a co niewłaściwe. Wyraził poparcie dla prawowitych interesów Pakistanu i zaapelował o rozwiązanie sporu na drodze pokojowego dialogu.

Khan przedstawił Xi stanowisko swojego rządu w sprawie tego regionu i zapewnił, że nie szczędzi on wysiłków, aby zapobiec pogorszeniu sytuacji – przekazała Xinhua.

W sierpniu władze Indii zlikwidowały specjalny status indyjskiej części spornego regionu Kaszmir, formalnie integrując go z resztą kraju. Doprowadziło do znacznego zwiększenia napięć w relacjach z Pakistanem. Oba kraje spierają się o ten region od 1947 roku i toczyły między sobą trzy wojny, w tym dwie z powodu Kaszmiru.

"Ludzie dojdą do wniosku, że śmierć jest lepsza od upokarzającego życia" Polityka Indii w... czytaj dalej » Xi ma się w tym tygodniu spotkać z premierem Indii Narendrą Modim. "Nieformalny szczyt" przywódców odbędzie się w mieście Madras na południowym wschodzie Indii w piątek i sobotę – poinformowało w środę indyjskie MSZ.

Xi i Modi spotkali się kilkakrotnie w 2018 roku, w tym na pierwszym „nieformalnym szczycie” w chińskim mieście Wuhan, gdzie starali się łagodzić napięcia w relacjach pomiędzy ich krajami. Według komentatorów do wzrostu tych napięć może się przyczynić spór o Kaszmir między Indiami a Pakistanem, z którym Chiny od dawna utrzymują przyjazne stosunki.

Źródło: PAP Konflikt w Kaszmirze