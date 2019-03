"Dokonana siłą aneksja". Kolejne państwa krytykują decyzję Trumpa w sprawie Wzgórz Golan





Próba prowadzenia polityki faktów dokonanych nie zmienia samych faktów - głosi oświadczenie Arabii Saudyjskiej, w którym potępia ona uznanie przez prezydenta Donalda Trumpa suwerenności Izraela nad Wzgórzami Golan. Swój sprzeciw wobec decyzji USA wyrażają kolejne państwa podkreślające, między innymi, jej niezgodność z prawem międzynarodowym.

W opublikowanym przez saudyjską agencję prasową oświadczeniu saudyjskich władz napisano, że "zgodnie z odpowiednimi rezolucjami międzynarodowymi" Wzgórza Golan są "okupowaną syryjską ziemią arabską". - Próba prowadzenia polityki faktów dokonanych nie zmienia samych faktów - stwierdzono.

Według władz w Rijadzie decyzja administracji USA będzie miała "znaczący negatywny wpływ na proces pokojowy na Bliskim Wschodzie oraz bezpieczeństwo i stabilność regionu".

W poniedziałek ubolewanie z tego powodu wyraziły również władze Bahrajnu.

"Dokonana siłą aneksja"

Z kolei ministerstwo spraw zagranicznych Kanady opublikowało w poniedziałek komunikat, że Kanada podtrzymuje swoje wieloletnie stanowisko i nie uznaje trwałej kontroli Izraela nad Wzgórzami Golan. "Zgodnie z prawem międzynarodowym, Kanada nie uznaje trwałej kontroli Izraela nad Wzgórzami Golan" - napisano.

Jak podkreślono w komunikacie Ottawy, "dokonana siłą aneksja terytorium jest zabroniona przez prawo międzynarodowe", a "każda deklaracja o jednostronnej zmianie granicy podważa fundamenty (...) porządku międzynarodowego".

Jednocześnie Kanada pozostaje "niewzruszonym przyjacielem Izraela" i popiera jego "prawo do życia w pokoju i bezpieczeństwie razem z sąsiadami" - napisano w komunikacie.

Międzynarodowy sprzeciw

Wcześniej pomysł zmiany statusu spornego terytorium odrzuciły m.in. rządy Niemiec i Francji, a Unia Europejska podkreśliła, że nie uznaje suwerenności Izraela nad tym obszarem.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres oświadczył, że "jest jasne, że status Wzgórz Golan się nie zmienił". Podobne stanowisko zajęła Liga Państw Arabskich, której przewodniczący Ahmed Abul Ghait potępił w oświadczeniu decyzję USA i zaznaczył, że nie zmienia ona statusu Wzgórz Golan.

Decyzję amerykańskiego prezydenta w sprawie Wzgórz Golan w zdecydowany sposób potępiły również Syria, Turcja, Rosja i Iran.

- Naród syryjski jest teraz bardziej zdeterminowany, by wyzwolić ten cenny kawałek syryjskiej ziemi za pomocą wszelkich dostępnych środków - oznajmiło źródło w ministerstwie spraw zagranicznych Syrii, cytowane przez syryjską państwową agencję informacyjną. Oceniło, że oświadczenie Trumpa było "nieodpowiedzialne" i wykazało "pogardę" dla prawa międzynarodowego, a dokładnie rezolucji ONZ w tej sprawie.

Dekret Donalda Trumpa

W poniedziałek prezydent Trump podpisał dekret, na mocy którego Stany Zjednoczone formalnie uznały suwerenność Izraela nad Wzgórzami Golan. Dokument został podpisany podczas spotkania Trumpa z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu w Białym Domu.

Amerykański prezydent mówił o historycznym kroku i argumentował swoją decyzję względami bezpieczeństwa Izraela. - Agresywne działania ze strony Iranu i grup terrorystycznych w południowej Syrii, w tym Hezbollahu, sprawiają, że Wzgórza Golan pozostaną potencjalnym miejscem dokonywania bardzo brutalnych ataków na Izrael - podkreślił Trump, dodając, że decyzję tę władze USA powinny były podjąć dawno temu.

Trump mówił też o nierozerwalnym partnerstwie i "silnych stosunkach" między Izraelem i USA.

Szef izraelskiego rządu z uznaniem przyjął podpisanie dekretu i określił je jako "akt historycznej sprawiedliwości". Zwracając się do Trumpa powiedział: "Izrael nigdy nie miał lepszego przyjaciela niż pan". Przekonywał też, że Wzgórza Golan są ważne dla bezpieczeństwa jego kraju jak nigdy wcześniej.

Zmiana strategii USA

Uznanie przez USA suwerenności Izraela nad Wzgórzami Golan, o co Netanjahu zabiegał od miesięcy, to nie tylko ważny prezent dla izraelskiego premiera przed kwietniowymi wyborami do Knesetu, ale także zerwanie z realizowaną od kilkudziesięciu lat strategią USA na Bliskim Wschodzie.

Nie po raz pierwszy republikanin Trump podejmuje decyzję na korzyść obecnego prawicowo-konserwatywnego rządu Izraela - w ostatnich latach uznał Jerozolimę za stolicę państwa żydowskiego i przeniósł tam ambasadę USA, a także wycofał Stany Zjednoczone z międzynarodowego porozumienia atomowego z Iranem, który jest wrogiem Izraela.

Izrael zajął znaczną część Wzgórz Golan podczas wojny sześciodniowej w 1967 roku, a następnie w 1981 roku wcielił je administracyjnie do swego terytorium. Decyzja ta nie została nigdy zaaprobowana przez wspólnotę międzynarodową. ONZ uważa Wzgórza Golan za okupowane terytorium Syrii.

Syryjskie MSZ decyzję o uznaniu zwierzchności Izraela nad Wzgórzami Golan nazwało "jednoznacznym atakiem" na suwerenność i integralność terytorialną Syrii. Sprzymierzona z syryjskim reżimem Rosja potępiła podpisanie dekretu przez Trumpa i oceniła, że grozi to wywołaniem kolejnych napięć na Bliskim Wschodzie.

Źródło: PAP Izrael uzyskał kontrolę nad strategicznie położonym obszarem Wzgórz Golan w następstwie wojny sześciodniowej w 1967 roku