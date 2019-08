Wysłannik USA uda się do Kataru i Afganistanu w sprawie negocjacji pokojowych

Foto: Reuters Video: Reuters

Wysłannik USA Zalmay Khalilzad uda się do Kataru i Afganistanu

20.08 | Zalmay Khalilzad, specjalny wysłannik USA do Afganistanu wyruszy we wtorek do Ad-Dauhy, stolicy Kataru, gdzie będzie kontynuował negocjacje pokojowe z talibami. Departament Stanu USA poinformował, że później Khalilzad uda się do Kabulu na konsultacje z władzami.

