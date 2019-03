Wysłannik ONZ na Bliski Wschód: jesteśmy niemal na krawędzi wojny

Podczas wtorkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa wysłannik ONZ na Bliski Wschód Nikołaj Mładenow mówił o złej sytuacji w regonie. Nawiązując do narastającego napięcia na Zachodnim Brzegu Jordanu i w Strefie Gazy, ostrzegał, że jesteśmy niemal na krawędzi wojny.

Wysłannik ONZ analizował sytuację w okresie od 15 grudnia 2018 roku do 15 marca tego roku w odniesieniu do rezolucji RB nr 2334. Powiadomił o licznych incydentach, w których ginęli ludzie, burzono domy oraz o pogłębianiu się kryzysu finansowego.

"Narastające napięcie na okupowanym terytorium palestyńskim"

- Rezolucja Rady Bezpieczeństwa 2334 (z 2016 roku) wzywa strony do powstrzymania się od prowokacyjnych działań, podżegania i podżegającej retoryki. Niestety takie działania były kontynuowane - podkreślił Mładenow.

Potępił wystrzeliwanie przez Hamas rakiet w kierunku Izraela. Nazwał to aktami prowokacji zwiększającymi ryzyko eskalacji, które szkodzą wspólnym wysiłkom na rzecz wspierania ludności Gazy i pojednania wewnątrzpalestyńskiego.

Odnosząc się do postępującej ekspansji osiedli izraelskich na okupowanym Zachodnim Brzegu, w tym we Wschodniej Jerozolimie, zaznaczył, że stanowi to rażące naruszenie prawa międzynarodowego. Opowiadał o burzeniu i zajmowaniu obiektów palestyńskich. Wyraził również zaniepokojenie niszczeniem struktur związanych z dostarczaniem wody.

- Ostatnie incydenty na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy uwydatniają narastające napięcie na okupowanym terytorium palestyńskim i ryzyko szerszej eskalacji konfliktu. Wzywam strony do odrzucenia przemocy i do działań na rzecz zmniejszenia napięć. Terroryzm nie ma uzasadnienia i wzywam wszystkich do przyłączenia się do ONZ w jednoznacznym potępieniu go - wskazał Mładenow.

Ostatnie dwa dni pokazały, stwierdził, że jesteśmy niemal na krawędzi wojny. Jak ocenił, nie ma realnej alternatywy dla rozwiązania dwupaństwowego.

Priorytetem przywrócenie negocjacji pokojowych

Z kolei ambasador RP przy ONZ Joanna Wronecka apelowała o zachowanie przez wszystkie strony maksymalnej powściągliwości, aby uniknąć eskalacji, która mogłaby potencjalnie doprowadzić do wojny na pełną skalę w Strefie Gazy. Odnotowała brak znaczących kroków dla osiągnięcia pokoju.

- Zamknięcie TIPH [międzynarodowej misji obserwacyjnej w Hebronie - przyp. red.], nowe napięcia wokół Wzgórza Świątynnego, eksmisje, decyzja Izraela o dochodach z podatków, nie wspominając już o osadnictwie, mają negatywne konsekwencje i tylko przyczyniają się do niezwykle niestabilnej sytuacji bezpieczeństwa w Gazie, a także na Zachodnim Brzegu - wyliczyła Wronecka.

Wronecka za priorytet uznała przywrócenie negocjacji pokojowych, w tym między innymi rozwiązanie dwupaństwowe i określenie statusu Jerozolimy. Zwróciła uwagę na pogorszenie sytuacji humanitarnej oraz finansowej. W tym kontekście przekonywała, że UNRWA (Agencja NZ ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie) pozostaje kluczowym czynnikiem stabilności i bezpieczeństwa w regionie. Wstrzymanie jej działań, dodała, może powodować niestabilność i tworzyć próżnię, która służy tylko ekstremistom.

Spór reprezentantów Izraela i Palestyny

Według ambasadora Izraela przy ONZ Danny'ego Danona łatwo jest mówić o ideach z perspektywy nowojorskiej, podczas gdy na miasta izraelskie wciąż spadają rakiety.

Dyplomata stwierdził, że jego kraj będzie bronił swej ludności, a dopiero powstrzymanie ataków stworzy warunki dla kontynuowania dialogu. Napiętnował Hamas za terrorystyczne działania, w wyniku których - jak ocenił - cierpią nie tylko Izraelczycy, ale też Palestyńczycy.

W opinii ambasadora Niemiec przy ONZ Christopha Heusgena reprezentanci Izraela i Palestyny, odczytując przygotowane wcześniej przemówienia, powtarzają wzajemne oskarżenia. Wyraził żal, że nie odpowiedzieli na jego apel o wypełnianie postanowień rezolucji 2334 Rady Bezpieczeństwa. Jego zdaniem należałoby z jednej strony między innymi zaprzestać ataków na Izrael, a z drugiej burzenia domów Palestyńczyków.