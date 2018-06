Barka zderzyła się z łodzią w Rosji. Media: na pokładzie zabawa, pasażerowie pijani

Video: tvn24

11.10 | W środę rano do gdańskiego terminalu kontenerowego DCT zawinął kontenerowiec "OOCL Germany". To jeden z największych tego typu statków, który przypłynął do DCT. Ma 400 metrów długości, prawie 59 metrów szerokości, 16 metrów zanurzenia, a na swoim pokładzie może pomieścić ponad 21 tys. kontenerów dwudziestostopowych. To już druga tak duża jednostka, która pojawiła się w terminalu w ostatnim czasie. W czerwcu br. do Gdańska zawinął już „OOCL Hong Kong”.

