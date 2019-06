Szukają ciał po tragedii na Dunaju. Nurkowie nie mogą wpłynąć do wnętrza wraku

Znaleziono dwa kolejne ciała pasażerów statku wycieczkowego, który zatonął w ubiegłym tygodniu w Budapeszcie. Tym samym liczba odnalezionych ciał wzrosła do 11. 17 osób nadal jest poszukiwanych.

W oknie wraku statku, który spoczywa na głębokości 9 metrów metrów przy moście Małgorzaty w Budapeszcie, węgierscy nurkowie znaleźli we wtorek rano ciało jednej osoby. Ciało zostało oznakowane, ale jego wydobycie na powierzchnię nastąpiło dopiero po południu ze względu na trudne warunki: silny nurt rzeki i zerową widoczność – poinformowało Centrum Zapobiegania Terroryzmowi (TEK).

Jak podała węgierska policja, drugie ciało ofiary katastrofy znaleziono koło miejscowości Kulcs w komitacie (województwie) Fejer. Ciało zostało zidentyfikowane - to obywatel Korei Południowej. Kulcs leży około 75 kilometrów na południe od Budapesztu.



W komunikacie TEK napisano, że podstawowym zadaniem uczestników prac ratunkowych jest wydobycie na powierzchnię całego wraku statku.

Celem bezpieczne podniesienie wraku

Minister spraw wewnętrznych Węgier Sandor Pinter powiedział na wtorkowym posiedzeniu parlamentarnej Komisji Bezpieczeństwa Narodowego, że nurkowie nie wpływają do wnętrza wraku, gdyż nie wiadomo, jak bardzo jest on uszkodzony i jakie "pułapki" mogą zastać w środku.



Część ciał ofiar wyłowiono w znacznej odległości od Budapesztu. W poniedziałek znaleziono ciało 100 kilometrów na południe od Budapesztu w okolicach miejscowości Harta. Attache ds. obrony ambasady Korei Południowej Song Szun Kiun powiedział, że jego kraj zwrócił się do władz węgierskich o zintensyfikowanie poszukiwań w tym rejonie.

Według niego "warunki operacyjne stale się poprawiają". - Nadal mamy jednak problem z dostaniem się do środka statku z powodu złej widoczności – powiedział. Jak dodał, operacja podnoszenia wraku może się rozpocząć w czwartek.



Szef firmy, której statek-hotel Viking zderzył się z dużo mniejszym statkiem wycieczkowym Hableany (Syrena), Tortein Hagen przekazał "osobiste i szczere kondolencje" osobom dotkniętym tragicznymi wydarzeniami. Zapewnił w oświadczeniu, że jego firma dokłada starań, aby udostępnić wszelkie zasoby w celu ułatwienia śledztwa.

Południowokoreańskie MSZ chcą konfiskaty statku-hotelu

W sobotę na 30 dni został aresztowany ukraiński kapitan statku-hotelu w związku z podejrzeniem spowodowania zagrożenia ruchu wodnego. Jego adwokaci mówią, że jest wstrząśnięty tragedią i nie popełnił żadnego błędu.

Tymczasem dziennik "Korean Times" napisał, że południowokoreańskie MSZ poprosiło władze Węgier o tymczasową konfiskatę Vikinga. 1000-tonowa jednostka wyszła z katastrofy niemal nienaruszona i dzień po wypadku ruszyła w dalszą drogę, gdyż władze Węgier zapewniły, że zebrały wszelkie dowody, jakie znajdowały się na pokładzie.

Jej konfiskata oznaczałaby, że statek musiałby wrócić do Budapesztu i pozostać tam do czasu wyjaśnienia przez dwa kraje okoliczności tragedii.



Statek wycieczkowy Hableany zatonął w zeszłą środę po zderzeniu z o wiele większym Vikingiem w ulewnym deszczu i po zmroku.

Na pokładzie jednostki znajdowało się 33 obywateli Korei Południowej i dwóch członków węgierskiej załogi. Siedem osób przeżyło.